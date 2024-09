Tippek, hogy ne aludjon ki a tűz a párkapcsolatban

„Az elkötelezettség mértékadóan képes előrejelezni, hogy egy párkapcsolat idő múlásával is ép marad-e vagy felbomlik” – idézi a Social and Personality Psychology Compass című folyóiratban megjelent tanulmány szerzőit a Psychology Today oldalán megjelent cikkében Mark Travers pszichológus. Hozzáteszi, akár egy bimbozó kapcsolatot szeretnénk megerősíteni, akár egy már régóta fennálló kapcsolatban újítanánk meg az egymás iránti ragaszkodást, képesek lehetünk ezt tudatosan elérni. A tanulmány alapján Travers három hasznos módszert mutat be mindehhez.

Az egymás iránti elköteleződés nagyban meghatározza a párkapcsolat jövőjét. Fotó: Getty Images

Maradjunk lendületben

Amikor egy pár tagjai elégedettek a kapcsolatukkal, az elköteleződésük is nagy valószínűséggel természetes módon erősödik. Magyarán jó megközelítés lehet, ha mindent megteszünk azért, hogy elégedettek maradjunk a párkapcsolatunkkal. Ennek alapja, ha folyamatosan jelen vannak az életünkben olyan események, amelyek pozitív érzelmekkel töltenek el és jelentőségteljes élményeket nyújtanak.

Kutatások igazolják, hogy már az is számottevően hozzájárul az elégedettséghez, ha rendszeresen kifejezzük egymás iránt a hálánkat, hiszen ezáltal azt éreztethetjük a másikkal, hogy értékeljük és megbecsüljük őt. Hasonlóképpen a kedvesség legapróbb megnyilvánulásai, legyen szó akár egy jópofa gesztusról, valamilyen váratlan szívességről vagy a fizikai vonzalom kifejezéséről, például ölelkezésről vagy kezeink összekulcsolásáról, mind-mind pazar eszközök ahhoz, hogy erősítsük a szerelem, a közelség és a biztonság érzetét. Sőt, azáltal is kifejezhetjük elköteleződésünket, ha megbocsátóak vagyunk párunkkal, előtérbe helyezzük a szükségleteit és empatikusan, gondoskodóan viselkedünk vele.

Végezetül mélyebb és tartósabb elköteleződéshez vezethetnek közös hobbik, meghitt beszélgetések vagy csupán az is, ha zavartalanul tudunk egy kis időt együtt tölteni. A lényeg, hogy az ezek nyújtotta jelentőségteljes és emlékezetes élmények a pozitív érzelmek forrásaként szolgálhatják a kapcsolatot.

Összpontosítsunk arra, ami összeköt

A párkapcsolati befektetések azokat a kézzelfogható és megfoghatatlan erőforrásokat foglalják magukban, amelyeket a párok a kapcsolatuk építésébe fektetnek: időt, érzelmi erőfeszítéseket, közös élményeket, emlékeket, közös terveket és célokat. Ezek mind megalapozzák, hogy a kapcsolatot stabilnak érezhessük, egyszersmind mementóként szolgálnak arra, hogy mit veszítenénk egy esetleges szakítással. A kutatók szerint ezt az érzetet bármikor felerősíthetjük azzal, ha felidézzük legboldogabb emlékeinket egymásról, legyen az akár az első randi emléke, akár az, hogy mi mindent tervezünk még együtt a jövőben. Utóbbi kapcsán érdemes megemlíteni, hogy legvágyottabb életcéljaink kitárgyalása nagyban megalapozza azt az érzést, hogy a jövőnk összefonódik, ami irányt és célt ad a kapcsolatnak, megkönnyítve, hogy közösen feleljünk meg a felmerülő kihívásoknak.

„Mindegy, hogy új élményekkel gazdagítjuk a kapcsolatot, vagy hangsúlyozzuk a közösen felépített életünk értékét, a párkapcsolati befektetések erősítése nélkülözhetetlen az egymás iránti elkötelezettség mélyítéséhez” – fogalmaz Travers. Egyszersmind konkrét tippeket is ad mindehhez.

Kényeztessük magunkat romantikus nosztalgiával: nézzünk vissza régi fényképeket, látogassunk el olyan helyekre, amelyek különleges jelentéssel bírnak a kapcsolatunkról, vagy idézzük fel, hogyan estünk szerelembe. A lényeg, hogy koncentráljunk arra, mi mindent éltünk át együtt, hogyan fejlődtünk a kapcsolatban és mit szeretünk egymásban a legjobban.

Alakítsunk ki közös hagyományokat: legyenek olyan visszatérő eseményeink, amelyekre hetente, havonta, évente időt tudunk szakítani. Ez lehet egy közös kirándulás, valamilyen ünnep tradíció, de akár rendszeres randikat is szervezethetünk egymással, amikor semmi és senki mással nem kell foglalkoznunk.

Legyenek közös céljaink: a közös jövőkép, mindegy, hogy pénzügyi, utazási vagy személyiségfejlődési célokról van szó, jelentősen erősíti az elköteleződést.

Ünnepeljük meg a párkapcsolat mérföldköveket: az évfordulók és fontos események méltó megünneplése fontosabb, mint azt talán sokszor gondolnánk. Ezek az alkalmak újra és újra rávilágítanak arra, milyen utat tettünk meg együtt az életben, illetve mennyit fejlődött a kapcsolatunk.

Fektessünk be egymás társasági életébe

A fentieken túl az is nagyon fontos, hogy kellő figyelmet fordítsunk kapcsolatunk szociális dimenzióira. Magyarán merjünk kapcsolatot kialakítani egymás családjával, baráti körével, és támogassuk is egymást ebben a folyamatban. Ezáltal ugyanis sokkal inkább egy párként tudunk majd tekinteni magunkra. De az is nagy jelentőséggel bírhat, hogy hogyan fogadjuk a párkapcsolatunkról másokban kialakult és kommunikált képet. Megerősítheti a köteléket, ha figyelmen kívül tudjuk hagyni azok véleményét, akik ellenzik a kapcsolatunkat, valamint elmeséljük a másiknak, ha valamely szerettünk örömének ad hangot annak kapcsán, hogy együtt vagyunk.

„Kulcsfontosságú, hogy az elkötelezettség kérdését megfelelő indíttatással közelítsük meg. Nem az a cél, hogy manipuláljuk partnerünket, hanem az, hogy mélyebb kötelék alakulhasson ki egymás kölcsönös támogatása és a közös élmények mentén. Ez adja a lehető legjobb alapot a párkapcsolat sikeréhez. Amikor mindkét partner elkötelezett a kötelék ápolása mellett, az olyan környezetet teremt, ahol a szerelem virágozhat, leküzdhetők a kihívások és a kapcsolat a lehető legjelentőségteljesebb módon fejlődhet” – írja a pszichológus.