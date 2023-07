Döbbenetes világrekordot állított fel egy ceruzagyűjtő

A Colfaxban élő Aaron Bartholmey a KCCI televíziónak elmondta, hogy gyerekkora óta gyűjti a fából készült reklámceruzákat. Állítása szerint a kollekció már 70 ezer darab fölött jár. Ez lényegesen több, mint a hivatalos Guinness-rekord, amelyet 24 ezer példánnyal az uruguayi Emilio Arenas tart 2020 óta.

Bartholmey azt is elmesélte, hogy a szülővárosából származó ceruzák a legkedvesebbek számára a gyűjteményből. Megjegyezte: sok esetben a ceruzák képviselik egy-egy üzlet egyetlen megmaradt emlékét, ezért úgy véli, az íróeszközök ezzel hozzájárulnak a történelmi emlékezethez.

Az Amerikai Ceruzagyűjtők Társasága a napokban kereste fel Colfaxot, hogy számba vegye a gyűjteményt. Bartholomey pedig most már csak arra vár, hogy a Guinness hivatalosan is elismerje az új rekordot, ez azonban akár három hónapba is beletelhet.

Miért egészséges a gyűjtögetés?

Idén februárban dr. Richard Stride pszichológus arról beszélt a The Chronicle-nek nyilatkozva, hogy az egészségre is pozitív hatással lehet, ha valakinek az a hobbija, hogy gyűjt valamit, legyen az akár pénzérme, bélyeg, vagy éppen ceruza. A szakember szerint a gyűjtögetés során rengeteg új ismeretet is szerezhet az ember hobbija tárgyáról, ami erősíti az önbizalmat. Emellett ahogy növekszik a gyűjtemény, úgy fejleszti egyre inkább a szervezési és megfigyelési készségeket, egyben javítva a memóriát, aminek az iskolában, munkahelyen is hasznát vehetjük.

Egy hobbi segíthet abban is, hogy figyelmünket rá összpontosítva elfelejtsük a mindennapos stresszt. A gyűjtögetés egy biztonságos teret hoz létre, ahol relaxálhatunk, elengedve aggodalmainkat, problémáinkat. Mivel pedig sokan már gyerekkorban belefognak, így az összegyűjtött tárgyak kellemes gyerekkori emlékeket is felidézhetnek, ami szintén hozzájárul, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Végezetül egy ilyen hobbi a közös érdeklődés mentén közösségteremtő erővé válhat, lehetőséget adva, hogy kapcsolatot alakítsunk ki és ápoljunk másokkal.