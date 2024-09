Nincs kapcsolat a fogyasztószerek és az öngyilkosság között

A közelmúltban részletes összefoglaló cikkel jelentkeztünk az úgynevezett GLP-1-receptor-agonista fogyasztószerekről, amelyek iránt világszerte hatalmas kereslet mutatkozik napjainkban. Ezek a készítmények serkentik a szervezetben az inzulintermelést, ezáltal vércukorszint-csökkentő hatással bírnak. Másrészt az étvágyat is csökkentik, ennél fogva a túlsúly és elhízás kezelésében is komoly segítséget nyújtanak. A tavalyi év során ugyanakkor több páciens is arról számolt be, hogy a gyógyszer szedése mellett öngyilkossági gondolatok gyötörték őket.

A brit Gyógyszer- és Egészségügyitermék-szabályozási Ügynökség (MHRA) éppen ezért vizsgálatot indított az érintett gyógyszerek alkalmazásának biztonságosságára vonatkozó adatokat áttekintve. Mint azt a Reuters hírügynökség írja, az eredmények alapján nem merül fel kimutatható kockázat. „Arra a következtetésre jutottunk, hogy az elérhető adatok nem támasztják alá az ok-okozati összefüggést a GLP-1-receptor-agonisták és a öngyilkosság, öngyilkossági gondolatok, önsértés és depresszió között. Ennél fogva a fogyasztói tájékoztatók frissítése sem szükséges jelenleg” – közölte az MHRA.

Idén áprilisban az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), illetve azt megelőzően, januárban az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) is hasonló állásfoglalást adott ki az ügyben, mint most a brit hatóság.

Borítókép: Getty Images