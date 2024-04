Karsai Dániel gyomorszondát kapott – mikor van szükség táplálásterápiára?

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, új videót töltött fel TikTok-csatornájára Karsai Dániel Lakoma címmel. A felvételen látható, hogy folyamatosan romló állapota miatt az ALS-sel küzdő alkotmányjogászt – mivel mostanra a nyelés is nehezére esik – már gyomorszondával táplálják. Saját elmondása szerint elérkezett betegsége azon szakaszába, amikor szinte folyamatosan fáj valamije. Egyre gyengébb, és lassan teljesen elveszíti az autonómiáját, mert már a legapróbb dolgokban is segítségre van szüksége.

A gyomorszonda lehetővé teszi a megfelelő tápanyag- és folyadékpótlást. Fotó: Getty Images

Energia-, tápanyag- és folyadékpótlás

Számos olyan betegség vagy élethelyzet adódhat, amikor valaki hetekig, évekig vagy akár végérvényesen szondatáplálásra szorul. Olyankor van erre szükség, amikor a beteg pillanatnyi állapota vagy valamilyen betegség miatt szájon keresztül nem képes annyi ételt magához venni, hogy szervezete megfelelő mennyiségű energiához, tápanyaghoz és folyadékhoz jusson.

A szondán keresztüli tápláláshoz speciális összetételű tápszerre van szükség, amit fecskendővel adnak be. A gyártók úgy állítják össze ezeket a tápszereket, hogy fehérjéket, zsírokat, szénhidrátot, ásványi anyagokat, vitaminokat és nyomelemeket is tartalmazzanak ugyanúgy, ahogy egy egészséges ember táplálékbevitele is fedezi ezt.

Orrba vagy gyomorba

A szondatáplálás módját a kezelőorvos határozza meg. Az orrszondát az orrlyukon keresztül vezetik be a beteg gyomrába. Ez általában csak pár napig vagy néhány hétig tartó táplálásra szolgál. Hosszabbtávú szondatáplálás esetén egy rövid gyomorszondát helyeznek be. Ilyenkor az orvos egy vékony, puha csövet vezet a beteg gyomrába vagy vékonybelébe, ezen keresztül folyékony táplálékot (speciális, gyógyászati célra szánt élelmiszert), gyógyszert és vizet kaphat a beteg.

Ma Magyarországon évente mintegy 1500 beteg részesül otthoni szondatáplálásban, akik között vannak gyermekek, felnőttek és idősek is. Egy idő után ez a napi rutintevékenység természetes részévé válhat, könnyen megtanulható, és amennyiben azt a beteg állapota lehetővé teszi, mellette teljes értékű életet lehet élni. Ehhez ugyanis nincs szükség feltétlenül kórházi körülményekre, otthon is elvégezhető.

Fontos azonban, hogy a segítőnek pontosan be kell tanulnia, hogyan végezhető szakszerűen a szondatáplálás. Ha ugyanis nem tartja be a szükséges lépéseket, az akár komoly szövődményekkel is járhat. Az egyetlen hazai szondatáplálásra szakosodott szervezet például gyakorlati és személyre szabott segítséget nyújt az érintett betegeknek és családtagjaiknak.

A dolog mentális oldala már nehezebb, és mind a beteg, mind a családtagok részéről nagyfokú türelmet igényel. Az érintetteknek ugyanis hozzá kell szokniuk egy újfajta élethelyzethez, ami akár ágyhoz kötöttséget is jelenthet. A szükséges eszközök, az odafigyelést igénylő folyamatok azonban idővel rutinná válnak, és egyre könnyebb lesz együtt élni a kialakult helyzettel.