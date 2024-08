Éjjeli lábgörcs? Nem csak magnéziumhiány okozhatja!

A felnőtt lakosság közel 60 százaléka számol be arról, hogy éjszakai lábgörcse szokott lenni. Nőknél valamivel gyakrabban fordul elő, és előfordulása az életkorral növekszik. Az ismétlődő, fájdalmas feszülés általában a vádliban jelentkezik, és akár súlyos álmatlanságot okozhat. Az éjjeli kellemetlen és fájdalmas lábgörcs, érrendszeri betegségekhez, (visszér) ágyéki gerinccsatorna szűkülethez, cirrózishoz, terhességhez és egyéb egészségügyi állapotokhoz is kapcsolódhat. Egy tanulmányban részletesen leírják, hogy a perifériás érbetegségben szenvedők 75 százalékánál, a hypokalaemiás betegek 63 százalékánál, és a koszorúér-betegséggel diagnosztizáltak 62 százaléka számolt be lábgörcsökről. A májzsugorban szenvedő betegek körülbelül 60 százalékánál jelentkeznek lábgörcsök, de többségük idősebb, előrehaladott betegségben szenvedő beteg.

Természetesen egészséges embereknél is előfordulhat olykor, de amennyiben komolyabb álmatlanságot vagy visszatérő és nem szűnő fájdalmat tapasztalunk, forduljunk mielőbb orvoshoz.

Mit nevezünk lábgörcsnek?

Váratlanul, többnyire éjjel jelentkező, éles izom-összehúzódások, amelyek több másodperctől percekig is eltarthatnak, és általában a vádlit és a lábfejet érintik. Az érintett izom „néhány napig fájhat” a kezdeti görcs után.

A felnőtt lakosság közel 60 százaléka számol be arról, hogy éjszakai lábgörcse szokott lenni. Fotó: Getty Images

Mi állhat a háttérben?

Időjárás

Érdekes módon az időjárás is hatással lehet arra, hogy mikor görcsöl be a lábunk. A kutatások szerint nyáron gyakoribb ez a jelenség. Ennek oka idegi eredetű, nyáron ugyanis több napfény éri a testet, ennek hatására pedig több D-vitamin jut a szervezetbe. Így az idegek növekedése és regenerálódása jelentősen felgyorsul, ez pedig görcsöket okozhat.

Túlterhelés és tápanyaghiány

A nagyon kemény, megerőltető testmozgás is lehet a görcs oka. Ilyenkor az izom mindig azon a helyen görcsöl be, ahol túlterheltük a szöveteket. Tápanyaghiány is okozhat görcsöt – többek között a magnézium, a kalcium és a kálium hiánya. Ezek az elektrolitok segítenek ugyanis fenntartani a test folyadékegyensúlyát.

Betegségek

Bizonyos egészségügyi állapotok növelhetik az éjszakai lábgörcsök megjelenését. Így például a cukorbetegség, a perifériás artériák betegsége és más neurológiai rendellenességek. Az éjjeli izomgörcsök a visszérben szenvedő betegeknél jóval gyakrabban fordulnak elő. A vénák meggyengült fala miatti megnövekedett nyomás a vádliban fájdalmat és általános nehézségérzetet okozhat. Ezek a tünetek általában súlyosbodnak éjszaka, főleg azt követően, hogy a nap nagy részében megerőltettük a lábainkat. Mivel számtalan betegség egyik jelzőfaktora lehet, ezért érdemes mérlegelni az orvos meglátogatását, amennyiben az alább sorolt tüneteket tapasztaljuk.

Mikor forduljunk orvoshoz?