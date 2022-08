45 felett: a kellemetlen együttlétek okai

Miért kellemetlen?

Csökkenő hormonszint. A fájdalmas együttlét első számú oka a menopauza után az ösztrogén szintjének csökkenése, amely hatására a hüvely szövetei elvékonyodnak, így szárazabbá válik a hüvelyfal. Emellett kevésbé tud kitágulni is, feszesebb lesz, így könnyebben sérülhet, irritálódhat.

Félelem a fájdalomtól. Aki egyszer már tapasztalta, hogy a hüvely szárazsága miatt mennyire fájdalmas lehet az együttlét, a következő alkalmakkor is tarthat tőle, hogy megismétlődik. Az idegesség hatására a hüvelyi izmok is megfeszülhetnek, amitől sérülékenyebbé válik a hüvelyfal.

Egyéb egészségügyi probléma. A fájdalom hátterében a menopauza során is állhatnak olyan okok, mint például egy gombás vagy bakteriális fertőzés vagy akár húgyúti probléma. A depresszió és a stressz is hatással lehet a hüvely szöveteire, így akár ez is ráerősíthet a menopauza tüneteire.

Nem kell beletörődni, ha fájdalmas az együttlét.

Milyen tünetek jelentkezhetnek?

Ha a fájdalmat hüvelyszárazság okozza: a lecsökkent ösztrogén miatt szárazabb lesz a hüvelyfal és lassabban regenerálódik, aminek hatására szex közben fájdalmat, szúró, égő érzést érezhetünk, az együttlét után pedig néhány esetben vérzés is tapasztalható.

Ha a hüvelybemenet fáj: ez a vulvodynia, azaz a szeméremtesti fájdalom egyik formája, ilyenkor bármilyen nyomás vagy érintés hatására égő érzésű fájdalom tapasztalható a hüvelybemenetnél. Kiválthatja tamponhasználat, jelentkezhet szexuális aktus, de akár biciklizés során is. A panasz megszűnik, ha a nyomás is csökken ezen a területen. Hátterében szintén állhat alacsonyabb nemi hormonszint.

Ha az egész szeméremtest fáj: ez a vulvodynia másik formája, amikor nemcsak a hüvelybemenet, hanem a körülvevő terület is fájdalmas, szúró, égető érzésű. Szintén nyomás, érintés, egyéb inger hatására jelentkezhet a fájdalom, de ez akár állandósulhat is, és a szeméremtest nyomása, dörzsölődése nélkül is jelen lehet, így az olyan hétköznapi dolgokat is kényelmetlenné teheti, mint az ülés.

Ha a hüvely izmai és a gátizmok összehúzódnak: ennek oka általában a vaginizmus nevű probléma, amely úgynevezett szexuális diszfunkció. Ilyenkor szexuális együttlét során az okoz fájdalmat, hogy önkéntelenül is összehúzódik, görcsbe rándul a hüvely izomzata, illetve a gátizomzat. Ennek oka legtöbbször lelki eredetű, így pszichikai és fizikai terápia egyaránt javasolt.

Ha a kismedence, illetve a húgyhólyag területe fáj: ennek oka általában húgyúti fertőzés, amelyet a szárazabb hüvelyfal, a lactobacillusok relatív számának lecsökkenése miatt könnyebben elkaphatunk a menopauza után. Jelentkezhet folyamatos nyomásként, tompa fájdalomként, de akár hirtelen, nyilalló fájdalomként is a szexuális együttlét során. A lecsökkent ösztrogénszint állhat a hátterében annak is, hogy fogékonyabbak vagyunk ezekre a fertőzésekre.

A menopauza minden nő életében elérkezik egyszer, felkészülni azonban viszonylag nehéz rá. A klimax gyakran kellemetlen tünetekkel jár, ráadásul az akár 15 évig is eltartó folyamatnak több szakasza van, különböző panaszokkal.

Hogyan enyhíthető az égő hüvelyfájdalom?

Síkosító használata: akár víz- vagy szilikonalapú termékekkel is próbálkozhatunk szex előtt és után is, hogy csökkentsük a bőrirritációt.

Hidratáló: nemcsak az együttlét előtt, hanem rendszeresen érdemes használni hidratáló készítményeket, hogy rugalmasabb, nedvesebb legyen a hüvelyfal.

Körültekintő tisztítás: érdemes kerülni a szappanokat, tusfürdőket és fürdőolajokat, parfümös termékeket, hiszen ezek szárítják a hüvelyt – meleg vizes öblítéssel, természetes szerekkel, gyógynövényes fürdővel sokkal jobban járunk. A fehérneműt is érdemes gondosan kiválasztani: legjobbak a tiszta pamut termékek.

Rendszeres együttlétek: ahhoz, hogy egészségesek legyenek a nemi szervek, a rendszeres szexuális együttlétek is hozzájárulnak. Ez ugyanis javítja a vérkeringést, ami segít, hogy kevésbé száradjon ki a hüvely.

Hogyan segíthet a nőgyógyász?

Nem érdemes szégyenlősködni, beletörődni a fájdalomba, érdemes szakemberhez fordulni, ha fájdalmas az együttlét. Mivel ennek a legtöbb esetben a menopauza, illetve a csökkenő hormonszint – főként az alacsony ösztrogénszint – áll a hátterében, a nőgyógyász tud segíteni a problémánkon.

Hogy csökkenjen a hüvelyszárazság, különböző ösztrogénkészítmények használhatóak - hüvelykrém, tabletta vagy akár ösztrogéngyűrű. Ezek használata mind enyhíthet a panaszokon, ha a menopauza áll a fájdalmas együttlétek hátterében. Ha egyéb betegség – húgyúti fertőzés, vaginózis, a medencefenék izmainak problémája, vulvodynia – húzódik a háttérben, akkor is a nőgyógyász tudja diagnosztizálni a problémát, hogy megkezdődhessen a megfelelő kezelés: a gombás, bakteriális fertőzés megszüntetése, az izmok lazítása masszázzsal, egyéb technikákkal, illetve kisebb műtéti beavatkozások, amennyiben arra van szükség.

Forrás: webmd.com, healthywomen.org

