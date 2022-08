A menopauza a nők életének egyik nagy fordulópontja. A fiatalságtól való búcsúzás sokakat megvisel lelkileg, ráadásul a folyamat gyakran kellemetlen fizikai tünetekkel is jár. Hogyan lehet felkészülni a több szakaszból álló, akár 15 évig is eltartó klimaxra? Dr. Hetényi Gábor, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza járja körbe a témát.

A MENOPAUZA TESTILEG ÉS LELKILEG IS MEGVISELHETI A NŐKET. Fotó: Getty Images

1. megálló: Premenopauza

A nők klimax alatt leginkább azt értik, amikor már nem jelentkezik menstruációs vérzés. Pedig a menopauza akár 10-15 éves időszakot is felölelhet. Először csökken a progeszteron szintje, ezzel pedig megkezdődik a klimax hosszadalmas folyamata. Vannak, akik ebből semmit sem érzékelnek, másoknál viszont okozhat menstruációs zavarokat, mellérzékenységet, hüvelyszárazságot, libidócsökkenést, alvászavarokat és hangulatingadozásokat is. Fontos tudni, hogy ekkor még lehetséges a teherbeesés, hiszen hormonpótló készítményekkel feltölthető a hiányos progeszteronszint. Általában 40 év felett jelentkezik, de korai menopauza esetén már 30 és 40 év között is megjelenhet.

2. megálló: Perimenopauza

A premenopauzát követi. A petefészkek egyre kevesebb ösztrogént termelnek, a peteérés pedig nem mindig megy végbe. A menstruáció rövidebbé és gyengébbé válik, egy-egy hónapban el is maradhat. Ennek oka, hogy csökken az LH-val/FSH-val szembeni érzékenység. A leggyakoribb tünetek a hőhullámok, az éjszakai izzadás, a hangulatingadozás, a súlygyarapodás és a libidócsökkenés. Klimaxról akkor beszélhetünk, ha az utolsó menstruáció óta már eltelt 1 év.

Szapora szívverés, erős verejtékezés, kipirult bőr – a kellemetlen hőhullámok a változó korban szinte senkit sem kerülnek el. Ilyen tüneteket azonban nem csak a menopauza okozhat.

3. megálló: Posztmenopauza

Az utolsó állomás a posztmenopauza, amely a változókor utáni időszakot jelöli - pontosabban az utolsó vérzés után 2 évvel kezdődő időszakot. Ilyenkor már nincs peteérés és menstruáció sem. Az ösztrogént és a progeszteront már csak minimálisan termeli a szervezet. A klimax előidézhet továbbá számos betegséget, például érelmeszesedést, csontritkulást vagy magas koleszterinszintet.

Így enyhíthetők a tünetek

A klimaxszal járó tünetek negatívan hathatnak a nők mindennapi életére. Ilyenkor érdemes felkeresni egy nőgyógyászt, aki tájékoztatást ad a lehetőségekről. Nagy segítség lehet például a hormonterápia, amellyel sikeresen csökkenthetők vagy akár meg is szüntethetők a panaszok. A hormonkezelésnek köszönhetően ráadásul mérsékelhető a klimax miatti csontritkulás kockázata, valamint a szív-és érrendszeri problémák kialakulásának esélye is. Mindemellett ebben a korban is oda kell figyelni az egészséges étkezésre és a rendszeres testmozgásra, ezek ugyanis hozzájárulhatnak a panaszok mérsékléséhez és a későbbi szövődmények elkerüléséhez – hangsúlyozta Dr. Hetényi Gábor.



