Ötven az új harminc, de a hüvelyszárazság akkor sem válogat

A változókor időszakában – a negyvenes életévek végén, az ötvenes életévek elején – a női test nagy átalakuláson megy keresztül, ami testi és lelki változásokat is magával hozhat. Egyénileg eltér, hogy tapasztal-e valaki valamilyen tüneteket ebben az időszakban, és mely tüneteket. A menopauzának van néhány jellemzőbb tünete, mint például a hőhullámok, a verejtékezés, az alvási nehézségek, a fejfájás, a hangulatváltozások, a lelassult anyagcsere, szárazabb lehet a haj és a bőr, és előfordulhat a hüvelyszárazság és a libidó csökkenése is.

Mit érdemes tudni a hüvelyszárazságról a menopauza alatt?

A hüvely falán jellemzően egy vékony nedvességréteg, hüvelyváladék található, amit a hüvely falának sejtjei választanak ki. A menopauza időszakában a petefészkek hormontermelése természetes módon csökkenni kezd. A hormontermelés változásai, az ösztrogénszint csökkenésének hatására a hüvely fala elvékonyodhat, csökkenhet a rugalmassága, és kevesebb sejt termelheti a nyálkahártyát nedvesen tartó hüvelyváladékot, ami hüvelyszárazsághoz vezethet.

A hüvelyszárazság tünetei lehetnek az irritációs panaszok, az égő vagy viszkető érzés, és a szexuális együttlétek során diszkomfort vagy fájdalom is tapasztalható, szex után pedig esetleg enyhe vérzés is előfordulhat. Ez negatív hatással lehet a szexuális élményre, a nemi vágyra, és a szexuális aktivitásra is.

Az elvékonyodott, szárazabb hüvelyhám a kórokozóknak is jobban ki van téve, így akár ennek következtében különféle bakteriális és gombás hüvelyi fertőzések is kialakulhatnak.

A hüvelyszárazságról érdemes tudni, hogy bármily életkorban előfordulhat, és nem csak a menopauzával járó hormonális hatások miatt, hanem többféle okból is. Ilyenek lehetnek más, szintén hormonális változással járó időszakok, mint a szülés utáni időszak, a szoptatás időszaka. De együtt járhatnak hüvelyszárazsággal egyes egészségügyi állapotok, fertőzések, betegségek és kiválthatják bizonyos gyógyszerek is, mint például fogamzásgátlók, anti-ösztrogén gyógyszerek, bizonyos antidepresszánsok és antihisztaminok, és rákkezelések során is csökkenhet az ösztrogénszint.

Emellett egyes életmódbeli tényezők is hozzájárulhatnak, mint például a dohányzás, a fokozott stressz, a rendszeres hüvelyöblítés, tisztálkodó- és mosószerekben található kémiai anyagok az ezekre érzékenyeknél.

Éppen ezért ha valaki a hüvelyszárazság tüneteit tapasztalja, illetve diszkomfort érzést, hüvelyi vérzést tapasztal, az a tünetekkel forduljon orvoshoz, nőgyógyászhoz, a háttérben lévő ok, vagy esetlegesen fennálló betegség kiderítése miatt.

A hüvelyszárazság kezelési lehetőségei

A háttérben álló ok felderítése után az orvos segíthet megtalálni a megfelelő megoldást a hüvelyszárazságra, a kiváltó ok és a probléma súlyosságának függvényében.

A hüvelyszárazság kezelésére egyrészt léteznek hormont nem tartalmazó készítmények. A szexuális együttlétek megkönnyítésére javasolhatják intim síkosítók, nedvesítők használatát. A hüvelyi hidratáló krémek, gélek, kúpok segíthetnek visszapótolni a nedvességet és a tapasztalt tünetek csökkentésében.

Ha a szárazság a szeméremtájékon is okoz tüneteket, irritációt, a kipirosodás csökkentésére, a bőr hidratálására szintén javasolhatnak különböző krémeket.

Ha a hüvelyszárazság hátterében hormonális ok áll, a nőgyógyász egyénre szabottan javasolhatja alacsonyabb dózisú hüvelyi ösztrogéntartalmú krém, kúp vagy gyűrű használatát, amelyek helyileg fejtik ki a hatásukat.

Egyes esetekben az orvos javasolhat személyre szabott hormonterápiát, szájon át szedhető gyógyszerrel, az életkor, az egyéni egészségügyi állapot és az egyéb menopauza okozta tünetek figyelembevétele, a kockázatok mérlegelését követően. Bizonyos esetekben a hormonok pótlása ellenjavallt lehet, mint például bizonyos daganatos betegségek, illetve ezek magasabb kockázata esetén, szívinfarktus/stroke után, trombózis magas rizikójánál, szívkoszorúér-betegségnél, májbetegségnél, ezért is fontos mindig a kezelőorvossal beszélni. A hormonális kezelések orvosi javaslatra és felügyelettel történhetnek, a beviteli módot, az adagolást és az időtartamot egyénre szabva.

Továbbá létezik intim lézeres kezelés is, amivel fokozható a szövetek vérellátása, a hüvelyfal vastagsága és regenerálódása.

Az életmódbeli tényezőkre szintén érdemes figyelni, így lehetőség szerint kerülni az irritáló hatású illatanyagokat és színezékeket tartalmazó tisztálkodó- és mosószerek használatát, amelyek még jobban kiszáríthatják a hüvelyt, és kerülni a túlzott hüvelyöblítést. Célszerű lehet kipróbálni valamilyen stresszcsökkentő technikát, és a hüvelyi izmok erősítésére és ellazítására medencefenék gyakorlatokat. A rendszeres szexuális együttlétek szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy minél tovább egészséges maradjon a hüvely, és fokozza a hüvelyszövetek vérellátását.