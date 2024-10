Menopauza: 45 felett érdemes megfogadni az alábbiakat

A női hormonális működés ívének vége, a klimax időszaka, az úgynevezett "változókor". Sokféleképpen nevezzük ezt a minden nőt érintő időszakot, melynek október 18. a világnapja. A menopauza azonban nemcsak a menstruáció végét jelenti, hanem hormonális változások egész sorát, amelyek hatással lehetnek az egészségre is. Ebben az időszakban megnő bizonyos betegségek, például a szív- és érrendszeri problémák, valamint a cukorbetegség és csontritkulás kockázata is. A SYNLAB orvosszakértője beszélt a megelőzés fontosságáról.

A női életút egyik jelentős mérföldköve a menopauza, amikor a női petefészek hormontermelése csökken és végül megszűnik, ezzel véget vetve a menstruációs ciklusoknak. Kísérő tünetei nagyon változatosak, a rendszertelen menstruációtól kezdve, a hőhullámokon, alvászavaron át egészen a hangulatingadozásokig. Dr. Bartók Róza, a SYNLAB orvosszakértője szerint, habár minden nőt érint a kérdés, kevesen tudják, hogyan készüljenek rá, pedig a menopauza kellemetlen tünetei csökkenthetők, a hosszútávú szövődmények kialakulása akár meg is előzhető a megfelelő élemtódbeli változtatásokkal, szükség esetén hormonpótló kezelés alkalmazásával.

A helyes étrend is segíthet a tünetek enyhítésében. Fotó: Getty Images

„A menopauza a magyar nők életében átlagosan 51 éves kor körül érkezik el, de 45 év felett már számíthatunk rá. A menopauza beálltát megelőző időszak nagyon változó panaszokat okozhat, a hangulatingadozás és a hőhullámok a leggyakoribbak, de a tünetek intenzitását és hosszát befolyásolhatják genetikai tényezők, társbetegségek jelenléte és életmótbeli hatások is” – mondja Dr. Bartók Róza.

Az orvosszakértő kiemelte, hogy célzott táplálkozással, megfelelő testmozgással és a mentális egészségre való odafigyeléssel a kellemetlen tünetek is enyhíthetők. A dohányzás és az alkoholfogyasztás kerülésével, rendszeres sportolással és az egészséges testtömeg megtartásával segíthetünk a tünetek csökkentésében.

A megfelelő táplálkozás és testmozgás azért is ajánlott, mert már 5 kg fogyással is akár 30 százalékkal csökkenhet a menopauza korai szakaszára jellemző hőhullámok száma és intenzitása. Étrend szempontjából elengedhetetlen a feldolgozott húskészítmények és finomított szénhidrátok kerülése. Javasolt a mediterrán típusú diéta, a magas rostfogyasztás, az optimális fehérjebevitel változatos forrásokból, valamint a magas folyadékbevitel. Az optimális D-vitamin, kalcium, magnézium és omega 3 zsírsavak bevitele szintén elengedhetetlen. Fontos, hogy testmozgás terén egyaránt helyet kapjanak aerob, súlyzós és egyensúlyt fejlesztő mozgások, mert ezek segítenek az olyan betegségek kialakulásának megelőzésében, amelyeknek az esélye éppen a menopauzával nő meg.

„A menopauzával fokozatosan csökken a szervezetünk ösztrogén termelése, így az a védő funkció is, amit ez a hormon szolgál. A szív-és érrendszeri betegségek, a csontritkulás, vagy akár a cukorbetegség rizikója is megnő, de a bőr és kötőszövetek is gyengülhetnek. Ezért is nagyon fontos, hogy akár már az első tüneteket tapasztalva menjünk el szűrővizsgálatra, hiszen ezek a betegségek már korai stádiumban diagnosztizálhatók, így hosszútávon megelőzhetők, vagy a szövődmények kialakulása csökkenthető” - javasolja a SYNLAB orvosszakértője.

A SYNLAB 45 év feletti hölgyeknek összeállított menopauza csomagjában többféle vizsgálat is helyet kapott, így a páciensek pontos képet kapnak a vérképző rendszer állapotáról, a szénhidrát- és zsíranyagcseréről, a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokról, az ionháztartásról, a csontrendszerről, a vasraktár állapotáról, a szív- és érrendszeri rizikófaktorokról, a pajzsmirigy alapfunkciójáról, a női hormonális alapfunkciókról és a petefészek tartalék kapacitásáról is. A vizsgálat mellett konzultációra is érdemes bejelentkezni, ahol segítenek az eredmények kiértékelésében és szakértői tanácsot kaphatunk a következő lépésekről.