A menopauza beköszöntével lezárul egy fontos életszakaszunk. A változás elkerülhetetlen, és talán éppen ezért olyan ijesztő sokunk számára. Menopauza alatt a szervezet progeszteron- és ösztrogéntermelése erősen csökkenni kezd, ami nemcsak az ilyenkor jelentkező kellemetlen hőhullámokban nyilvánul meg, hanem abban is, hogy az eddig akár csak hírből ismert hüvelyi fertőzések miatt is egyre gyakrabban kilincselünk a nőgyógyásznál, illetve egyre kellemetlenebbek és fájdalmasabbak lehetnek az intim együttlétek.

Ezen kellemetlenségek oka, hogy a csökkenő ösztrogénszint hatására a hüvely PH-értéke is megváltozik, ezzel pedig megbomlik a női intim védelmi egyensúly. Az egészséges hüvely enyhén savas PH értékű, így védi meg intim területeinket a baktériumok támadásától. A savasságot fenntartó lactobacillusok azonban csak ösztrogén környezetében tudnak életben maradni, így ha csökken az ösztrogénszint, akkor ezzel párhuzamosan a lactobacillusok száma is csökkenni fog, és megváltozik a hüvely természetes savas környezete. A megváltozott környezet hatására a hüvely falának hámszövete elvékonyodik és sebezhetővé válik a különféle fertőzésekkel szemben. Ez az oka, hogy a változókor alatt és után egyre gyakrabban fordulhatnak elő húgyúti és hüvelyi fertőzések, amelyek – ha nem teszünk ellenük – újra és újra visszatérhetnek.

A menopauza minden nő életében elérkezik egyszer, felkészülni azonban viszonylag nehéz rá. A klimax gyakran kellemetlen tünetekkel jár, ráadásul az akár 15 évig is eltartó folyamatnak több szakasza van, különböző panaszokkal.

Tünetek, amelyek jelentkezhetnek

Hüvelyi fertőzés előidézője nemcsak gomba, hanem baktérium, vírus is lehet, nem beszélve egyes gyógyszerek (például antibiotikumok) mellékhatásáról. De bármilyen típusú fertőzésről legyen is szó, az alábbi általános tünetek már mindenképpen gyanakodásra adhatnak okot:

a hüvelyváladék színének, szagának vagy mennyiségének változása

viszketés a hüvelyben

fájdalom közösüléskor

fájdalmas vizelés

enyhe hüvelyi vérzés

A kellemetlenség orvosolható!

Még ma is sokan vannak, akik egyszerűen beletörődnek a kellemetlen tünetekbe, és nem is gondolják, hogy lenne rájuk megoldás. Pedig ez az állapot igenis nagyon jól kezelhető – ám fontos, hogy szakszerű segítséget kérjünk, és ne házi szerekkel kezdjünk kísérletezni. Vannak, akik a szúró, viszkető érzéssel járó tünetegyüttest babaolajjal, vazelinnel vagy testápolóval próbálják enyhíteni, ám ezek alkalmazása nem hogy könnyebbséget nem fog hozni, még tovább is károsíthatja a hüvelyflórát.

A változókort kísérő intim panaszok egyik leghatékonyabb kezelési módja a helyileg alkalmazható hüvelyi ösztrogénpótló készítmények, illetve a szájon át szedhető hormonkészítmények. Panaszainkkal minden esetben keressük meg orvosunkat, aki segíthet megtalálni a legjobb módszert!



