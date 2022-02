WHO: hatszor több oltás kellene Afrikában

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerint egyelőre nincs elegendő klinikai vizsgálati bizonyíték ahhoz, hogy ajánlást adjanak ki a COVID-19 elleni negyedik oltások beadatására.

Afrikában egyelőre az emberek alig 11 százalékát oltották be COVID-19 ellen, ami messze elmarad a Föld legtöbb más részén feljegyzett átoltottsági mutatóktól - írta meg a Reuters hírügynökség. Csütörtöki sajtótájékoztatóján Matshidiso Moeti, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) afrikai regionális igazgatója rámutatott, hetente körülbelül 6 millió afrikai kapja meg a vakcinát, ahhoz azonban, hogy sikerüljön legyőzni a koronavírus-járványt, ennek többszörösére, körülbelül heti 36 millióra lenne szükség. Kifejtette továbbá, meglátása szerint aggodalomra adnak okot azok a beszámolók, amelyek szerint az omikron variáns enyhébb megbetegedést vált ki a fertőzötteknél, mint a vírus korábbi változatai, mivel ez az információ könnyen félreértésekhez vezethet, és alááshatja az oltási programokat.

Afrikában csupán a népesség 11 százalékát oltották be eddig COVID-19 ellen. Fotó: Getty Images

"Úgy gondolom, már láthatóak annak jelei, hogy az emberek úgy értelmezik a helyzetet, hogy ez a vírus ugyan nagyon gyorsan terjed, de nem túl halálos. Emiatt egyesekben felmerülhet a kérdés, hogy miért is oltassák be magukat" - hangsúlyozta a regionális igazgató. Egészségügyi szakértők szerint, habár az omikron valóban enyhébb, mint a koronavírus eddig ismert más variánsai, továbbra is képes ugyanakkor súlyos megbetegedést és akár halált okozni. A védőoltások erősen lecsökkentik ennek kockázatát, így nemcsak életeket mentenek, de az egészségügyi ellátórendszereket is megóvják a túlterhelődéstől.

Az afrikai országokat tömörítő Afrikai Unió a közelmúltban elindított egy kampányt, hogy főként a fiatal afrikaiakat az oltások felvételére biztassa. Egyéb szervezetek, mint a WHO és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gyermekalapja (UNICEF), szintén azon dolgoznak, hogy megkönnyítsék az afrikai népesség számára a COVID-19 elleni vakcinákhoz való hozzáférést.

Dél-Afrikában, ahol elsőként bukkant fel az omikron, és ahol az új vírusvariáns okozta hatalmas járványhullám a tavaly év végi tetőzését követően mostanra alábbhagyott, a kormány lazított a pozitív teszteredményt produkáló, de tünetmentes fertőzöttek karanténszabályain. "Úgy gondolom, nagyon is érthető, hogy az egyensúlyt keresve az országok azon dolgoznak, hogy normalizálják a járványra adott válaszokat, miközben a kockázatokat is kezelik" - foglalt állást Moeti. Hozzátette ugyanakkor, hogy az afrikai országoknak nagyon szorosan nyomon kell követniük a járványügyi korlátozások lazításának hatását.

Ausztriában már csupán az államfő aláírása hiányzik ahhoz, hogy bevezessék a COVID-19 elleni oltások kötelezővé tételét a 18 év feletti korosztály számára.