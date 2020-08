Fény derült az öregedés titkára

Szerző: Meixner Zoltán Létrehozva: 2020. július 30. 16:13 Módosítva: 2020. augusztus 1. 23:31

Amióta ember él a Földön, azóta játszik a gondolattal, hogy mi lenne, ha sokkal tovább élhetne. Ha lassan is, de ez a vágya teljesül is, hiszen az átlagos élettartam alaposan meghosszabbodott az elmúlt évszázadok alatt. Most egy kaliforniai felfedezés tovább erősíti az idő megfékezéséhez szükséges képességeinket.

