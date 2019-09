Hogyan kell közölni a halálhírt?

A halálhír közlésének formái

A kutatók összegyűjtötték a fizikai jeleket, melyek utalnak arra, hogy a végstádiumos beteg 3 napon belül meghal. Részletek

Az orvost is megviseli a rossz hír közlése

A szenvtelenség oka

Előrelépés a kommunikációban

Létezik olyan empatikus orvos , aki képet kér a betegtől, abból a korszakból, amikor még nem szenvedtek daganatos betegségektől. Ez az úgynevezett "hogy tudjam, kivel beszélek" gesztus nagy figyelmességről tanúskodik.Egyes orvosoka beteggel, hogy. Ennek azonban komoly érzelmi vetületei, lélekgyötrő súlya van az orvos számára is. A nyers információközlés, az érzéketlenség. Belül ő is őrlődik, hogy kommunikáció tekintetében elégtelen, amit nyújt és ráadásul a beteg visszajelzéseivel szintén számolnia kell.A tudatos, empatikus. A betegek sokszor érzik, hogy nem gyógyítható a baj, ezért nincs szükségük hamis reményekre.A másik tipikus orvosi hozzáállás ennek az ellentéte:. A kemoterápia az egyik ilyen tipikus mentsvár, amibe az orvos és/vagy beteg menekül a gyógyíthatatlanság elől. "...én ebből a betegségből már nem tudom meggyógyítani" -hangozhat a másik kitérő válasz.A Hospice alapítvány orvosokkal, ápolókkal, betegekkel és hozzátartozókkal készített mély interjúiból kirajzolódik, hogyaz efféle történeteket. Több ápoló úgy nyilatkozott, hogy "csak annyit tudnak tenni, hogy leszaladnak egy cigire, és kisírják magukat. Nincsenek rítusok, nincsenek feldolgozási módok, esetmegbeszélések, szupervíziók - végső soron idő nincs - írja a magyarnarancs.huA civil szervezetek és más egészségügyi intézmények egyre nagyobb figyelmet fordítanak a témára. Ilyen előrelépés, hogy a Semmelweis Egyetemen a betegekkel való kommunikációt már a harmadévesek és nem az elsőévesek tantárgyaként vezették be a tanmenetbe. Ekkor már az orvostanhallgatók találkoznak betegekkel, átérzik az üzenetátadás tényleges súlyát.A teljes cikket a magyarnarancs.hu -n olvashatja.