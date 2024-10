Súlyos túladagolásod lehet ezektől a készítményektől

Az étrend-kiegészítők nagyon súlyos koffein-túladagolást is okozhatnak – figyelmeztette Facebook-követőit az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. A New Food Magazine cikkére hivatkozva azt írták, az Egyesült Királyságban nemrégiben meg is halt egy férfi emiatt.

Akár halálos túladagolást is szenvedhetsz a koffeint tartalmazó étrend-kiegészítőktől. Fotó: Getty Images

Mintha megivott volna 200 csésze kávét

A szóban forgó férfi rosszul számolta ki az általa szedett étrend-kiegészítőben található koffeinpor mennyiségét, így véletlenül 200 csésze kávénak megfelelő mennyiségű koffeint vitt be a szervezetébe. Ez az eset egyértelműen rámutatott a nagy koncentrációjú koffeines kiegészítőkben rejlő veszélyekre, a brit és a skót Élelmiszer-szabványügyi Hivatal pedig óvatosságra intett mindenkit a készítmények fogyasztásához köthetően.

Nap 400 milligramm a limit

Fontos tudni, hogy a koffein természetes módon is számos élelmiszerben megtalálható. Éppen ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy mindig tartsd számon az elfogyasztott koffein mennyiségét – különösen akkor, ha még koffeines étrend-kiegészítőt is szedsz.

A legtöbb felnőtt számára egyébként a napi 400 milligrammnyi koffeinbevitel még biztonságosnak tekinthető. A várandós nőknél azonban ez a határ a felére, vagyis napi 200 milligrammra csökken. Ez nagyjából két bögre instant kávé, vagy egy bögre filteres kávé elfogyasztását jelenti.