Így védd meg kutyádat az egészségére veszélyes élősködőktől

Akárcsak az embereknél, a kutyáknál is megelőzhető néhány betegség kialakulása a védőoltások beadatásával. A kullancsok, bolhák és repülő rovaroktól, valamint az általuk terjesztett kóroktól azonban más módon kell védekezni.

Kedvenced egészségére köteles vagy vigyázni – ennek egyik eleme az élősködők elleni védekezés. Fotó: Getty Images

Miért fontos a kutyák élősködők elleni védelme?

A kullancsok számos betegséget terjeszthetnek, amelyek egy része – késői felismerés és kezelés esetén – akár kedvenced életébe is kerülhet. A kis vérszívók egyebek mellett Lyme-kórral, babéziózissal, nyúlpestissel, vérzéses kullancslázzal, valamint vírusos agyvelő- vagy agyhártyagyulladással is megfertőzhetik a kutyádat.

Sokan nem tudják, de a bolhák az állandó viszketés mellett komolyabb problémákat is előidézhetnek a kutyáknál. Akárcsak más vérszívók, csípésükkel különféle betegségeket – például tífuszt vagy galandférget – terjeszthetnek. Nyáluk allergiás reakciót válthat ki az ebeknél, amely bőrirritációban vagy szőrhullásban is megnyilvánulhat. Egy súlyosabb bolhafertőzés pedig a kölyökkutyáknál akár vérszegénységet is okozhat.

A repülő rovarok közül a szúnyogokat és a lepkeszúnyogokat érdemes kiemelni. Előbbiek a szívférgességet, míg utóbbiak a Leishmania-fertőzést terjesztik.

Melyik védekezési mód mikor jó?

Nyakörv: Bár gyakran csak bolhanyakörvként emlegetik, egyes típusok nemcsak a bolhák, de a kullancsok és a repülő rovarok ellen is megóvják négylábú barátodat. Érdemes olyan fajtát választani, amelynek akkor sem csökken jelentősen a hatékonysága, ha víz éri, például elered az eső sétáltatás közben. Természetes vízben való fürdetés esetén azonban nem szabad a kedvenceden hagynod a nyakörvet, hatóanyagai ugyanis veszélyesek lehetnek a vízi élővilágra. Fontos megjegyezni továbbá, hogy nem minden kutya viseli el magán a bolhanyakörvet. Ha túl lazán van rajta a nyakörv, előfordulhat, hogy ki tud bújni belőle, ami azért problémás, mert így akár meg is rágcsálhatja azt, amely gyomor- és bélrendszeri tüneteket válthat ki. Kölyökkutyáknál héthetes kortól alkalmazható.

Ultrahangos kullancs- és bolhariasztó: Vegyszermentes megoldás, amely elméletileg ultrahanghullámok kibocsátásával tartja távol vagy kényszeríti az eb mielőbbi elhagyására a bolhákat és a kullancsokat. Megbízhatóságát illetően azonban igencsak megosztottak a szakemberek.