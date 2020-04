Tönkreteheti a szexuális életet a cukor

Hogyan hat a cukor a szexuális életre?

Ha az inzulinszintünk nem megfelelő, akkor egy idő után más hormonok egyensúlya is felborul, ami miatt libidónk jelentős mértékben visszaeshet. Csökkenhet a tesztoszteron termelődése, ami amellett, hogy izomvesztést okoz, a szerelmeskedési kedvre is negatív hatást gyakorol, ráadásul testzsír-növekedés, csontsűrűség-vesztés és depresszió is lehet a következménye.

Az inzulinháztartás felborulása a szervezetünket érő stressz szintjét is megnövelheti, a sok stressz miatt pedig teljesen elveszíthetjük az érdeklődésünket a szex iránt. A probléma nemcsak a tesztoszteron, hanem az ösztrogén és a progeszteron termelődésére is hatással van, így a női szervezet ugyancsak érintett.

Egyéb egészségügyi veszélyek mellett a szexuális életet is ronthatja a cukor

Az sem elvetendő szempont, hogy a túlzásba vitt cukorfogyasztás miatt jó néhány kilót felszedhetünk, aminek több negatív következménye is van. Egyrészt egészségügyi szempontból számos módon káros, másrészt az önbizalmunkra is negatív hatással lehet. Szégyenlősebbé válhatunk, egyre kevésbé van kedvünk meztelenül mutatkozni a partnerünk előtt, takargatjuk magunkat - a szexuális életre és a libidóra ez is igencsak negatív hatást gyakorol.

A fentiek miatt tehát kijelenthetjük, hogy a cukor nagyon is rosszul hat a libidóra, így már csak ezért is érdemes lehet csökkenteni a bevitelét, amennyire csak lehetséges. Ettől ugyanis nem csak egészségesebbek lehetünk, de a szerelmeskedéshez is újra megjöhet a kedvünk.

Forrás: rodalewellness.com