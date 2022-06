Aranyér és utazás: hogyan készüljünk hosszabb útra?

Az aranyérbetegség a végbél záróizom-gyűrűje feletti erek kidudorodását, kitüremkedését, illetve az ezzel járó gyulladását és irritációját jelenti. Két formája létezik: a belső aranyeresség, amely a végbélen belül jelentkezik, illetve a külső aranyeresség, amelynél a végbélnyílás körüli bőr alatti vénák kitágulásáról és előredudorodásáról beszélünk. Mindkét formája járhat vérzéssel, fájdalommal, viszketéssel.

Aranyér esetén érdemes már előre felkészülni a hosszabb utakra. Fotó: Getty Images

Utazás előtt

Már indulás előtt egy héttel figyeljünk oda fokozottan az egészséges, rostdús étrendre: együnk sok friss gyümölcsöt, zöldséget, olajos magvakat, sózatlan (natúr) pattogatott kukoricát. Toldjuk meg mindezt fokozott vízfogyasztással is. Az utazás előtt egy nappal vegyünk langyos vizes ülőfürdőt, de ne most kísérletezzünk új készítményekkel vagy gyógynövényekkel: mindent úgy csináljunk, ahogy már eddig is bevált.

Amennyiben használunk valamilyen kenőcsöt, vagy egyéb készítményt aranyérproblémáinkra, feltétlen ellenőrizzük, van-e belőle elég, ha hosszabb vakációra megyünk, akár egy új dobozzal is készítsünk be, mert ha külföldön fogy el, nem biztos, hogy tudjuk majd pótolni. Az egyik készítmény mindig legyen a kézipoggyászunkban, vagy ha az meghaladja a 100 ml-t (repülőn ez számít), akkor egy kis tégelybe nyomjunk át belőle valamennyit, úgy biztos felvihetjük magunkkal a fedélzetre.

Utazás közben

Hordjunk az utazáshoz bő, kényelmes pamut ruházatot, ne ilyenkor avassuk fel a szűk, világos nadrágunkat. A nejlonharisnya sem túl kényelmes viselet utazásnál. A kézipoggyászunkban mindig legyen váltás fehérnemű, és egy sötét színű kendő, amit magunkra tekerhetünk, ha bármi történik.

Jó, ha beszerzünk egy felfújható O-alakú párnát, vagy egy bármilyen puha párnát, melyet már előre kipróbáltunk: sokat kell majd ülnünk, és ez egy idő után nagyon kényelmetlen lehet. Amikor csak tudunk, mozogjunk: álljunk fel, járkáljunk, végezzünk pár guggolást, az autóval is meg kell állni néha.

Utazás közben tartózkodjunk az ismeretlen ételektől, és a gyorséttermi koszttól: bélmozgásainkat magas rosttartalmú, könnyű nassolnivalókkal (pl. müzliszelettel) tarthatjuk normál tartományban. Inni viszont igyunk továbbra is bőségesen (vizet, gyógyteát), mert például ha repülőn utazunk, 1 óra alatt akár fél liter vizet is veszíthetünk a száraz levegő miatt.

Mindig legyen a kézipoggyászunkban nedves toalettpapír vagy baba törlőkendő, sőt, ha van helyünk, akár egy kisebb adag a kedvenc, extra puha vécépapírunkból is. Egy csomag kézfertőtlenítő zselé is segítségünkre lehet: nemcsak saját kezünket, de akár egy idegen – és kétes tisztaságú – vécédeszkát is fertőtleníthetünk vele.

Ha menni kell, akkor menni kell: utazás közben is: ne tartogassuk, amit nem muszáj. Megérkezés után sem. Ha vendégségben vagyunk, akkor sem.