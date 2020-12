Ezt jelzi, ha nem akar enni a macska

Házi kedvenceink közül általában a kutyánkat szoktuk falánkabbnak hinni, pedig sok esetben a macska étvágyát sem egyszerű kielégíteni. Előfordulhat azonban az is, hogy a macska a kedvenc alutasakos finomságot sem hajlandó megenni, és látszólag ok nélkül elutasít minden ételt. Az rd.com összegyűjtött néhány okot, ami miatt leromolhat az állat étvágya.

Ahogy az emberek, úgy az állatok étvágyát is rengeteg tényező befolyásolhatja. Azelőtt tehát, hogy a macskát felkapva orvoshoz rohannánk, érdemes átgondolni, hogy milyen hatások érhették, ami a táplálkozását is befolyásolja. Leggyakrabban az alábbiakat érdemes átgondolni.

Stressz vagy környezeti változások

Egy stresszesebb időszak nemcsak a mi étvágyunkra lehet hatással, de a házi kedvencünkére is. Az állat idegrendszerét és hangulatát megterhelheti az is, ha valamilyen változás történik a környezetében. Nem biztos, hogy jól viseli például azt, ha a megszokottnál kevesebbet, vagy éppen hogy többet tartózkodunk otthon, esetleg beszereztünk egy másik háziállatot, vagy akár átrendeztünk néhány bútort a lakásban.

Az állatnak idő kell ahhoz, hogy megbarátkozzon ezekkel a változásokkal, és a környezetét ismét biztonságosnak érezhesse. Felgyorsíthatjuk ezt a folyamatot, ha gondoskodunk a kényelméről és biztonságérzetét olyan tárgyakkal növeljük a környezetében, amelyeket már jól ismer és szeret is. Előfordulhat azonban, hogy a macskát sokkal jobban megviselik ezek a változások, az őket ért stressznek ilyenkor más jelei is lehetnek - szokatlan viselkedés, erős vedlés -, és szükség lehet egy állatorvos segítségére is.



Nem megfelelő az étel

Ha a macska nem hajlandó enni, de egyébként semmi más változást nem tapasztalunk rajta, úgy előfordulhat, hogy egyszerűen a neki felszolgált élelmiszerrel van valami gondja. Nézzük meg a lejárati dátumot a csomagoláson, illetve böngésszük át az összetevők listáját, hátha ezek között bukkanhatunk olyan tételre, amelyet a finnyás macskagyomor nem fogad be.

Ha a megszokott terméket egy másikra cserélünk, előfordulhat, hogy az állat még akkor sem szívesen fogyasztja, ha egyébként az a legmárkásabb, legegészségesebb termék. Sőt, megeshet, hogy attól az ételtől fordul el, amit korábban szívesen fogyasztott - ennek oka az lehet, hogy a gyártók időnként változtatnak az eledelek receptjén, ez a változás pedig talán nem arat osztatlan sikert a négylábúak körében.

Egészségügyi problémák

Sajnos az is előfordulhat, hogy az állat azért nem eszik, mert beteg. Ilyenkor rendszerint más változásokat is megfigyelhetünk az állat viselkedésében, például lassabban, kevesebbet mozog, elfut a gazdája elől és elbújik. Ahogy az embereknek, úgy a macskáknak is számos egészségügyi problémájuk lehet. Ha valamilyen fogászati jellegű betegség kínozza - például törött fog, ínygyulladás - akkor a száraz étel rágása okozhat neki problémát, de például egy gyomor-bélrendszeri probléma, vagy vírusfertőzés miatt bármilyen élelmiszert megtagadhat.

Ha úgy látjuk, hogy nincs gond az élelmiszer minőségével, és nem az állat stresszreakciója az evés megtagadása, mindenképpen egyeztessünk egy állatorvossal. A táplálékhiány miatt ugyanis az állatnál komoly betegségek, például májproblémák, emésztési zavarok is kialakulhatnak.