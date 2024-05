Vedlik a kutyád? 3 lépés, amely segíthet

A vedléssel a téli-nyári bundát cserélgetik a kutyák, a tavaszi időszakban ráadásul képes csomókban dőlni a kutyáról a bunda. A lehetséges megoldásokat a Házikedvencek.hu gyűjtötte össze.

A kerti kutyák évente kétszer, a lakásban tartottak pedig gyakorlatilag folyamatosan hullajtják a szőrüket. Fotó: Getty Images

Segítsd a vedlést!

A vedlés időszakában naponta többször is fésüld át a szőrét, így segíthetsz neki megszabadulni azoktól a szőrszálaktól, amelyek már elhaltak, de még nem hullottak ki. Egy-egy fürdetés során is jó adag felesleges szőr távozik, de ezt semmiképp ne ismételd naponta még a vedlés időszakában sem!

Tudd meg az okát!

Nem mindegy, hogy kutyád azért vedlik, mert szőrzete megújul, vagy valamilyen egészségügyi probléma áll a háttérben. Az is elképzelhető, hogy csak vitaminhiánya van. Próbáld ki tehát, hogy jobb kutyatápra váltasz, hátha ez meg is oldja a problémát. Vannak olyan bőrbetegségek is, amelyek szőrhullással járnak, és nem zárhatjuk ki a paraziták jelenlétét sem. Ha látszólag indokolatlanul kezd tehát ritkulni a szőrzet, csomókban kopaszodik vagy a bőrén sebeket, piros pöttyöket fedezel fel, vidd állatorvoshoz!

Gyakori tévhit a kutyatulajdonosok körében, hogy a bolhák ellen elég szezonálisan védekezni, holott a megelőzésre egész évben kiemelt figyelmet kell fordítani. Ha azt veszed észre, hogy kutyád gyakrabban nyalogatja magát vagy sokat vakarózik, az akár bolhaallergiás dermatitisz jele is lehet. Részletek.

Ne fürdesd túl gyakran!

Előfordulhat, hogy épp a túlzott gondoskodás, a gyakori fürdetés okoz gondot, mert ezzel kiszárítod az állat bőrét, lemosod róla a természetes olajokat, ezzel pedig korpásodást, viszketést, szőrhullást idézel elő. A vedlési időszakban se fürdesd tehát havi 1-2 alkalomnál többször! Szintén fontos, hogy soha ne használd a kutya fürdetésére a saját illatszereidet!