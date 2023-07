Kutyájára támadt, megverte a medvét a 64 éves nő

A 64 éves Lynn Kelly éppen porteri otthona hátsó kertjében dolgozott, amikor a kutya előbb ugatni kezdett, majd váratlanul berohant a szomszédos erdőbe. „Utánarohantam, elkezdtem szólítgatni, és végül vissza is szaladt hozzám. Közvetlenül mögötte azonban egy medve is közeledett” – idézi az érintettet a CNN. „A medve egyenesen rám nézett, én pedig rá. Azt hiszem, mindketten megijedtünk egymástól” – tette hozzá Kelly.

Maine államban becslések szerint 24-36 ezer fekete medve is élhet. Fotó: Getty Images

A hatósági beszámolók szerint a nő ezután összetűzésbe került az állattal. Amikor a medve felágaskodott, ő is igyekezett kiegyenesedve olyan magasnak mutatni magát, amennyire csak tudta. Végül a medve megharapta Kellyt a jobb csuklóján, de hamar el is engedte, miután az idős nő válaszul orrba vágta. A támadó ezután elszaladt az erdőbe, és később sem tért vissza. A hatóságok két csapdát is kihelyeztek a környéken, de ezekkel sem sikerült elfogni. Mint kiderült, az eset előtti napokban látták már a környéken, amint madáretetőket fosztott ki.

Kelly a történtek után azonnal tárcsázta a 911-es segélyhívót. Sérüléseit a helyi kórházban látták el, majd haza is engedték. Kutyája sértetlenül megúszta a medvetámadást.

