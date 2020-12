Koronavírus: ez az oltás vitathatatlan előnye

A vakcinák soha nem nyújtanak 100 százalékos védettséget. A koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagoknál mért, 90 százalékos hatékonyság viszont már nagyon jó eredménynek tekinthető - ismertette a szakember.

A súlyos tünetek hatékonyan megelőzhetőek a védőoltással.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nem fog eltűnni

A szakember szerint azonban az új típusú koronavírus nem fog eltűnni, velünk marad, vagyis meg kell tanulnunk együtt élni vele. Annál is inkább, mert a koronavírus jellemzője, hogy az immunrendszerünk hajlamos elfeledkezni róla. Ez pedig azt jelenti, hogy a fertőzést többször is el lehet kapni, vagyis a vakcinát várhatóan azoknak is többször be kell majd adni, akik már átestek a fertőzésen - figyelmeztetett. A súlyos tünetek kialakulása azonban hatékonyan megelőzhető a védőoltással.

Erre különösen figyeljünk oda

A virológus arra is felhívta a figyelmet, hogy a karácsonyi készülődés során is oda kell figyelnünk a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló szabályok betartására, különösen a bevásárlóközpontokban. Ezek a helyszínek ugyanis kritikus pontjai lehetnek a vírus terjedésének - mondta a szakember.

