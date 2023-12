Gondolj erre, mielőtt tűzijátékot gyújtasz szilveszterkor

Nemcsak emberre, hanem állatra is veszélyesek a szilveszteri tűzijátékok – figyelmeztet az Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület. Az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök durva hang- és fényhatásai a házi kedvenceknél sokkos pánikot idézhetnek elő. Egy magából kifordult kedvenc pedig félelmében akár támadhat, haraphat is, de a leggyakoribb, hogy elszökik, elkóborol. Sok kutya, macska soha többé nem kerül haza.

A szilveszteri tűzijátékozás emberre és állatra egyaránt veszélyes. Fotó: Getty Images

Egy kis odafigyeléssel megelőzhető, hogy a szilveszteri durrogásból baj kerekedjen. Az Orpheus az alábbiakat tanácsolja a gazdiknak.

A kutyába ültetett mikrochiphez regisztrált adataink legyenek naprakészek, így gyorsabban megtalálható a gazdi, ha valaki megtalálja az ebet.

A chiptől független kutyára, macskára is érdemes a gazdi elérhetőségét feltüntető bilétás nyakörvet kötni.

December 30. és január 2. között a kijelölt kutyasétáltató helyeken is fokozott óvatossággal (pórázon) sétáltassuk kedvencünket.

Otthon biztosítsunk kedvencünknek a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet (belső szobát, udvarrészt, garázst, jó kerítéses udvart). A sötétítő függönyt húzzuk el, a redőnyt eresszük le. Félősebb kedvencek számára állatorvos által ajánlott nyugtatószerről is gondoskodhatunk a durrogások idejére.

Az Országos Mentőszolgálat ugyancsak a tűzijátékozás állatokkal kapcsolatos veszélyeire mutat rá szombati Facebook-bejegyzésében. „A tipikus szilveszteri esetek mellett (alkoholfogyasztás, a pirotechnikai eszközökkel történő balesetek) fokozott figyelmet kell fordítani a háziállatok védelmére. Sajnos olyan esethez is kérték már a mentők segítségét, amikor szilveszterkor a szomszéd folyamatos petárdázása miatt saját kutyája harapta meg súlyosan a gazdáját” – olvasható a posztban. Hozzáteszik, aki petárdázik, nagymértékben veszélyezteti mind az emberek, mind az állatok testi épségét, egészségét.

Így ne gyújts fel a házat

„A legjobb, ha nem is tűzijátékozol. Az a tuti” – üzeni szintén a Facebookon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hozzáteszik, amennyiben mégis alkalmaz valaki pirotechnikai eszközöket szilveszterkor, akkor is szorítkozzon a december 31-én este 6 órától másnap reggel 6 óráig tartó időszakra. Emellett tartsa be az alábbi szabályokat.