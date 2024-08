Kora délután még lemondhatják a tűzijátékot

Az elmúlt napokban igencsak változékony volt az időjárás; a nagy hőséget sokszor szakította meg eső, szél, sőt vihar. Úgyhogy nem túlzás azt mondani, hogy veszélyben a tűzijáték.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár úgy fogalmazott, hogy „intenzíven és kiemelten figyeli az időjárás alakulását az operatív törzs” – írja az MTI.

Fotó: Getty Images

Kedd reggel hét órától ülésezni fog minden olyan szervezet, amely részt vesz az ünnepségsorozat lebonyolításában. Folyamatosan tanulmányozni fogják a meteorológiai előrejelzéseket, és amennyiben kedvezőtlenül alakulna az időjárás, akkor a kora délutáni órákig meg fogják hozni a szükséges döntéseket az esti tűzijáték biztonságos megtartásáról, majd erről tájékoztatni fogják a közvéleményt. Ahogy az elmúlt években is, most is az idelátogató magyar és külföldi turisták biztonsága a legfontosabb - hangsúlyozta az államtitkár.

A kérdésre, hogy mekkora az esélye annak, hogy megtartják a tűzijátékot, Kovács Zoltán így válaszolt: "azt látjuk, hogy inkább igen, mint nem". De - mint azt az elmúlt két nap zivatarai is megmutatták - nagyfokú bizonytalanság van az időjárási előrejelzésekben - tette hozzá. "A legfontosabb a biztonságos körülmények megteremtése, magyarán, ha a legkisebb esélye is van annak, hogy valami megzavarná az esti, több mint félórás tűzijátékot, akkor meg fogjuk hozni a szükséges döntéseket" - jelentette ki az államtitkár.

Keddre egyébként 33 fokos csúcshőmérsékletet jelez előre a kiderul.hu oldal – némi széllel. A csapadék esélyét 49 százalékban határozták meg. A tűzijáték indításának pillanatában, vagyis este kilenckor 25 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk Budapesten.