Bezárási hullám: egyre kevesebb a bolt Magyarországon

Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Délutántól nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, majd ott gomolyfelhők képződnek. Elszórtan várható eső, zápor. Reggel a Dunántúlon, északon, északkeleten változó halmazállapotú csapadék is előfordulhat, a magasabban fekvő helyeken havazás, illetve átmeneti gyenge ónos eső is lehet. Legkisebb eséllyel a délkeleti részeken fordulhat elő csapadék. A délire forduló szél csak néhol élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között valószínű, de északkeleten ennél néhány fokkal hidegebb lesz. Késő este -1 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet. A Kárpát-medence felett örvénylő ciklon lassan keleti irányba húzódik, hatása azonban továbbra is érződik.