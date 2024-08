Biztos, hogy a parlagfűre vagy allergiás? Így derítheted ki

Az eddigi csapadékosabb és melegebb nyár eleji időjárás kedvezett a parlagfű növekedésének. Az idei parlagfűszezon az előrejelzések szerint igencsak erősnek bizonyul, ám ezt nagy mértékben befolyásolja az augusztusi-szeptemberi időjárás is. Ha szerencsénk lesz, akkor a záporok némiképp csökkenthetik a pollenterhelést, ám ezek is csak rövid időre hoznak enyhülést az allergiások számára, miközben az erős zivatarok még ronthatják is a helyzetet.

A parlagfűre érzékenyek már most is tapasztalhatják szénanáthás tüneteik felerősödését, az orrdugulást, az orrfolyást, a könnyezést, a tüsszögőrohamokat, valamint a szem- és a torokviszketést. Az allergiás tünetek megelőzését és enyhítését gyógyszeres kezeléssel lehet elérni.

„Az enyhe tünetek kezeléséhez a vény nélkül kapható antihisztaminkészítmények is elegendőek lehetnek. Ha azonban tüneteink két hétnél tovább tartanak, és befolyásolják a mindennapi feladataink elvégzését, akkor forduljunk allergológushoz. A szakorvos által felírt szteroid orrspray rendkívül hasznos az allergiás nátha kezelésében és a szövődmények elkerülésében. A szemtünetek kezelésére pedig érdemes külön szemcseppet is használni” – ismertette dr. Moric Krisztina, az Allergiaközpont allergológus és klinikai immunológus szakembere.

A parlagfüvet leginkább a fekete ürömmel tévesztik össze. Fotó: Getty Images

Biztos, hogy parlagfű-allergia?

A nyári pollenszezon kapcsán a legtöbb embernek a parlagfű-allergia jut eszébe, pedig a július közepétől októberig tartó időszakban számtalan növény pollenje okozhat szénanáthás tüneteket az érzékenyeknél. A lágyszárú gyomnövények közül a parlagfüvet leginkább a fekete ürömmel tévesztik össze, amely egy hasonlóan erős allergén, ráadásul virágzásának időpontja is egybeesik a parlagfűével.

De nem csak a laikusokat zavarhatja össze ez a két növény. A fekete üröm és parlagfű botanikai rokonságban állnak, hiszen egyaránt a fészkesvirágzatúak családjába tartoznak. Molekuláris szerkezeti hasonlóságuk miatt pedig a szénanáthások szervezete egyformán reagálhat mindkét növény pollenjére, vagy bizonyos ételek elfogyasztásakor felerősödhetnek allergiás panaszaik, és száj- és torokviszketés, illetve ajak- és szemduzzanat jelentkezhet. Emiatt a bőrteszt (Prick-teszt) elvégzésekor jellemzően pozitív eredményt kapunk a parlagfűre és a fekete ürömre egyaránt.

Ezt a problémát küszöböli ki a komponensalapú allergiateszt, amelynek segítségével információt szerezhetünk az adott allergénen belüli specifikus fehérjekomponensekről, és tisztázhatjuk, hogy pontosan mi okozza a tüneteket. A vizsgálat további előnye, hogy segítségével differenciálhatók a keresztallergiák is.

Mi hozhat hosszú távú életminőség-javulást?

„Miután a páciens megkapta a komponensalapú allergiavizsgálat eredményeit, egyértelművé válik, hogy mire kell kezelni, és választ kaphat arra is, hogy érdemes-e belekezdenie az immunterápiába. A teszttel ugyanis kimutathatóvá válik, hogy magas-e az komponens (a parlagfű esetében az Amb a1), amely a leginkább felelős lehet az allergiás betegségért. Ha azonban a betegnél a parlagfű valamelyik alacsony rizikójú komponense váltja ki az allergiás tüneteket, nem érdemes elkezdeni az allergénspecifikus immunterápiát” – magyarázta mondja Moric doktornő.

Az immunterápia egy 3-5 éven át tartó terápiát jelent, amellyel gyakorlatilag megtanítjuk a szervezetet arra, hogy ne reagáljon az adott pollenre. Ehhez az allergén növény pollenszórása előtt 2-3 hónappal el kell kezdeni a kezelést. Aki tehát azt gyanítja, hogy a parlagfű okozza szénanáthás tüneteit, az egy allergológiai kivizsgálást követően jövő májusban kezdheti el a kezelést. Az életminőség javulása mellett a terápia hosszú távú előnye, hogy elkerülhetővé válik a többszörös allergia és az allergiás asztma kialakulása.