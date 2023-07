Akár 80 év múlva kihalhat az emberiség

A világvége kapcsán megannyi teória, időpont és forgatókönyv látott már napvilágot az elmúlt évtizedekben, most azonban egy tudományos kutatás – szakemberek előrejelzéseire hivatkozva – határozta meg azt, mikor és mi miatt érhet véget az emberi élet a Földön – írja az Index.

Vajon hogy jön el a világvége? Fotó: Getty Images

Atom, világjárvány vagy mesterséges intelligencia okozza majd a vesztünket

Az amerikai Forecasting Research Institutes kutatói arra jutottak, hogy 2100-ra a világvége kockázata 1 és 6 százalék között lesz. A tanulmányban a szakértők közösen határozták meg a lehető legpontosabb valószínűségeket olyan globális fenyegetésekre, mint az atomháború, a világjárványok és a mesterséges intelligencia. Az emberiség kihalásának lehetséges okai között az atomháború mindig is dobogós helyen volt, így az sem meglepő, hogy az ennek hatására bekövetkező kihalás veszélye is meglehetősen magas. Ami a természeti katasztrófákat, például a klímaváltozás következményeit illeti, az összes szakértő egyetértett: az emberiség kihalásának kockázatát természetes katasztrófák miatt egységesen 0,004 százalékra becsülték. A mesterséges intelligencia fenyegetésének mértékét is górcső alá vették, az eredmény pedig minden másik eshetőségnél magasabb számot hozott. Arra, hogy az MI pontosan hogyan okozza majd a vesztünket, a kutatás nem tért ki, a szakértők azonban azt vizionálták, hogy az évszázad végére akár véget érhet a most ismert világunk.

Összességében az alábbi sorrendben értékelték a kockázatokat (a legveszélyesebbtől a legkevésbé veszélyesig):