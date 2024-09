A halláscsökkenéssel élők számára a zajos környezetben történő beszédértés az egyik legnagyobb kihívás. A Sonova-csoport most olyan technológiát mutatott be, amely valós időben dolgozza fel a hangokat, elkülönítve a beszédet a háttérzajtól, ezzel jelentősen javítja a beszédértést még zajos környezetben is.

Az életkor előrehaladtával egyre gyakoribbá váló egészségügyi probléma a családok negyedét is érintheti.

Fotó: Getty Images

Dr. Helfferich Frigyes fül-orr-gégész, audiológus szakorvos, az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház Fül-orr-gége, Fej- és Nyaksebészeti Osztály osztályvezető főorvosa rámutatott: „A kezeletlen hallásvesztés – különösen az időskori – jelentős egészségügyi és társadalmi következményekkel járhat. Negatívan befolyásolja a társas kapcsolatokat, hozzájárulhat a kognitív hanyatláshoz és növelheti a demencia, depresszió, valamint a társadalmi elszigetelődés kockázatát is. Magyarországon többnyire 70 éves kor felett jutnak hozzá első hallókészülékükhöz az érintettek. Ez a kor az EU átlagához viszonyítva is magas, és azt jelzi, hogy feltételezhetően sokan évekig élnek diagnosztizálatlan és kezeletlen hallásproblémával, holott a megfelelő orvosi kezelés és támogatás nagymértékben hozzájárul a teljes értékű élet fenntartásához.”

A halláscsökkenéssel élők számára a zajos környezetben történő beszédértés kiemelt kihívást jelent, legyen szó egy forgalmas étteremről vagy egy több résztvevős megbeszélésről. Ezért a hallókészülékek fejlesztésének egyik legfőbb célja a beszédértés javítása ilyen környezetekben. E kihívások megoldásában nyújt segítséget a kettőschip-technológiával és valós idejű, mesterségesintelligencia-alapú hangfeldolgozással működő új hallókészülék-típus.

„Az ilyen készülékekben található MI-chip azonnal képes elkülöníteni a beszédet a zajtól, így kristálytiszta hangélményt biztosít bármilyen környezetben” – nyilatkozta Hankó Szabolcs, a Geers Halláscentrumok magyarországi ügyvezető igazgatója. Hozzátette: „Ez az innováció lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy újra teljes mértékben élvezhessék a társasági életet anélkül, hogy a háttérzaj akadályozná őket a beszélgetésekben. A zökkenőmentes váltás az akusztikus és streamingmódok között pedig egyedülálló hallásélményt nyújt zenehallgatás vagy telefonálás esetén.”

Mi várható az AI hallástechnológiában?

Mivel az MI továbbra is gyors ütemben fejlődik, várhatóan még kifinomultabb alkalmazásokat fogunk látni a hallásgondozás területén és a mesterséges intelligencia egyre nélkülözhetetlenebb szerepet fog betölteni a halláskárosultak életének javításában. A következő években valószínűleg az AI-alapú hallókészülékek még rugalmasabbá, személyre szabottabbá és intuitívabbá válnak, illetve nagyobb pontossággal tanulnak és alkalmazkodnak az egyéni felhasználói preferenciákhoz és környezetekhez – jelzik előre a szakemberek.