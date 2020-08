Az érzékeny bőr ápolásának három kulcsa

Kisebb ellenálló képesség

A bőr érzékenységét belső és külső tényezők is befolyásolják. Az UV-sugárzás, a lúgok és az oldószerek, bizonyos betegségek (például a diabétesz vagy a veseproblémák), egyes bőrgyógyászati kezelések, sőt még a fürdés hatására bekövetkező felázás is fokozhatja a bőr érzékenységét. Az érzékeny bőr kifejezés alatt a szakemberek olyan bőrt értenek, amelyEnnek az állapotnak a látható jele, ha a bőr, duzzanatra hajlamos, vagy gyakran jelennek meg rajta pikkelyes, ekcémás foltok, kiütések. A gyakran tapasztalt égő, viszkető, feszülő érzés is jelezheti a bőr túlérzékenységét.