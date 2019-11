Szexmentes napok?

Ha Ön és párja a szeretkezést kölcsönös örömszerző, stresszoldó, testi-lelki élményként éli meg, biztosan nem szívesen fosztja meg magát havonta öt-hat napig a meghitt együttléttől. De mit tehetnek a havi vérzés idején? Tényleg mindenről le kell mondani?

A kaméliás hölgy titka



Dumas regényében , amelyből aztán a Traviata opera szövegkönyve is készült, Margit, az elegáns kurtizán különös szokásnak hódolt. "Minden bemutató előadáson megjelent, és minden estjét színházban vagy bálokon töltötte. Valahányszor új darabot játszottak, bizonyos volt, hogy ő is megjelenik a színházban, mégpedig három dolognak kíséretében, melyet maga elé tett földszinti páholyának bársony kárpitozású karfájára: távcsövét, egy bonbonos zacskót és végül egy kaméliabokrétát.A hónapnak huszonöt napján fehér kaméliát viselt, öt napon át pedig vörös bokréta kísérte. Soha senki nem tudta, mit jelent ez a színváltoztatás. Bevallom, magam se, én is csak megemlítem, anélkül, hogy magyarázatát tudnám adni. Barátai és a színházak törzslátogatói észrevették és megfigyelték ezt a szokást, csakúgy, mint én. Soha más virág nem díszítette, mint kamélia, és ezért Bajon asszonyságnak virágboltjában röviden a kaméliás hölgynek nevezték, s ez a név lassanként rajta is ragadt. A visszaemlékező fiatal úriember ártatlanságában nem értette meg, hogy a hölgy ezzel jelezte hódolóinak: a piros kaméliás napokon nem állhat a rendelkezésükre, "gyöngélkedik", nem fogad vendégeket. A szerelemben járatlan ifjúnak a jelbeszédet meg kellett magyarázni: - Mikor láthatom újra? - Amikor a kaméliám színe megváltozik".

Tabuk, tilalmak, szokások Ezek szerint a XIX. században élt kaméliás hölgy számára természetes volt, hogy "azokon a napokon" nem élhet szakmájának, még akkor sem, ha ez kenyéradó mestersége. Régebbi korokban amenstruációalatti szex tilalma szinte megfellebbezhetetlenül erős volt. A primitívebb kultúrákban a vérzés ideje alatt a nőket "tabunak", vagyis érinthetetlennek, tisztátalannak bélyegezték, sőt egyes törzseknél fizikailag (egy faluszéli kunyhóba) el is különítették. A vérző nővel való érintkezéstől, sőt annak látványától is féltették a férfiak erejét, nemzőképességét.



Több nagy világvallás, például a zsidó vallás törvénybe is foglalta a havi vérzés alatti elkülönülés parancsát és a "tisztulásra" szánt időt. Könnyen beláthatjuk, ha az elmúlt évszázadok-évezredek higiéniai körülményeire gondolunk, hogy ezeknek a tilalmaknak vitathatatlanul volt egészségvédő hasznuk és hatásuk, a nők és a férfiak számára egyaránt. Bár a szigorú tilalom mára - talán a higiéniás viszonyok jelentős javulása miatt - jócskán enyhült, de az általános közvélekedésben annyi mindenképpen megmaradt belőle, hogy "ilyenkor jobb a nőket békén hagyni", és a párok többsége ilyenkor inkább tartózkodik a szexuális élettől.

Miért érdemes kerülni a szexet a menzesz idején? Több érvet is felhoznak azok, akik kerülendőnek ítélik a menstruáció alatti nemi életet. Egyrészt arra hivatkoznak, hogy a legtöbb nőt megviseli a havi vérzés és az azzal együtt járó kellemetlenségek: fájdalmat, görcsöket él át, émelyeg, rossz vagy változékony a hangulata, ingerült, nemegyszer fejfájás is kíséri a menstruációt, vagyis ezeken a napokon kíméletre szorul. Másrészt sok férfiban leküzdhetetlen viszolygás van a menstruációval szemben, a vérzés gondolata is taszítja, a vér esetleges látványa előre undorítja, nem bízik a higiénikus megoldásokban. A szakemberek véleménye is megoszlik: vannak nőgyógyászok, akik óva intenek ilyen alkalmakkor a szexuális aktustól, mondván, ebben az időben nagyobb a fertőzésveszély a méhszáj nyitottsága és a vérzés miatt.

Miért lehet jó mégis? Bizony, a dolog nem olyan egyértelmű, mint ahogy azt az évszázados beidegződés hatására gondolnánk. Szép számban vannak érvek amellett is, hogy felesleges a teljes önmegtartóztatás ezekben a napokban, sőt a szexuális együttlétnek van tagadhatatlan pozitívuma is ilyenkor. Vannak ugyanis nők, akik kifejezetten kívánják a menstruáció idején a szexuális együttlétet, párjuk meghitt ölelését, gyengédségeit.



Sokan állítják, hogy hasi görcseikre, hát- és derékfájdalmaikra, mélyponton lévő hangulatukra, feszült idegállapotukra ilyenkor az összebújás a legeslegjobb gyógyszer. A ciklusnak ez a szakasza az, amikor a legkevésbé kell tartani a teherbeeséstől (bár előfordulhat ilyenkor is fogamzás), tehát azok a párok, amelyek csak "számolgatással" védekeznek, egyfajta felszabadulásként élik meg ezeket a napokat. Vannak férfiak, akiket nem zavar a menstruációs váladék, ugyanolyan testnedvnek tartják, mint a normál hüvelyi nedvességet. Sokan állítják azt is, hogy a nők "forróbbak", szenvedélyesebbek ilyenkor, orgazmusra való készségük megnő.