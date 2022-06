A kevés szex hatása a testre

A legtöbb nő életének egy szakaszában megtapasztalja a vaginális atrófia, azaz a hüvelyszárazság kellemetlenségeit, úgy mint a hüvelyviszketést, az égő érzést, a vizelési nehézséget vagy éppen a szexuális aktus közben fellépő fájdalmat. Dr. Louise Mazanti, a Daily Mail által megkérdezett londoni szexuálterapeuta szerint azonban a rendszeres orgazmus segítheti megőrizni a hüvelyi szövet egészségét, amely ezáltal kevésbé lesz fogékony a gyulladásokra és elkerülhető az is, hogy szárazzá váljon. A szex és a maszturbálás ugyanis javítja az intim területek véráramlását, ami által több oxigén jut a hüvelybe, ez pedig erősíti a szöveteket – tette hozzá. Dr. Mazanti szerint az intim pillanatok a nők mentális egészségére is jó hatással vannak.

A rendszeres szex fontos, egyebek mellett a hüvely egészsége érdekében is.

Jó kapcsolat – magunkkal is

„Nagyon fontos, hogy egészséges legyen a szexuális életünk a partnerünkkel vagy akár saját magunkkal. Gyakran hallom pácienseimtől, hogy szexuális életük a nullával egyenlő, mivel nincs kivel csinálniuk. Én azt mondom, akkor legyen szexuális kapcsolatunk saját magunkkal” – nyilatkozta a szexuálterapeuta.

A hüvely szövetének véráramlása, valamint rugalmasságának fokozása érdekében Dr. Mazanti azt tanácsolja a nőknek hogy rendszeresen éljenek szexuális életet, vagy legalább maszturbáljanak. A fokozott véráramlás következtében ugyanis több oxigén jut a nemi szervekbe, ami segít megszüntetni a hüvely szárazságát.

Orgazmussal a mentális egészségért

De nemcsak testi, hanem mentális egészségünkre is jó hatással lehet a rendszeres szex, pontosabban a rendszeres orgazmus. Csökkenti ugyanis a depresszió kockázatát, és növeli a nők szexuális önbecsülését. Mindez abból a júliusban készült kutatásból derült ki, amelyben arra is rávilágítottak, hogy a rendszeres heti szex lassíthatja a nők öregedését még akkor is, ha nincs közben orgazmusuk.

A Kaliforniai Egyetem kutatói emellett úgy találták, hogy a szexuális aktivitás növeli a nők szervezetében a telomerek hosszát. A telomerek őrzik a DNS épségét, és ha ezeknek a telomerekek a hosszát sikerül megnövelni, akkor ez hosszabb élettartamhoz és jobb egészségi állapothoz vezet. A rendszeres szextől pedig a női telomerek meghosszabbodnak, függetlenül attól, hogy szexuálisan elégedettek-e a nők a kapcsolatukban.