A hüvelyflóra legfőbb ellenségei

A hüvelyflóra a hüvelyben élő baktériumok összességét jelenti, amelyek hozzájárulnak a szerv egészségéhez. Bár már több mint 250 baktériumfaj jelenlétét állapították már meg, a normál hüvelyflórát különböző Lactobacillus fajok uralják.

A Lactobacillusok olyan anyagokat termelnek, amelyek gátolják a gombák és más nemkívánatos organizmusok szaporodását. A hüvelyt egészséges, 4 körüli pH-értéken tartják. Ez az enyhén savas környezet a fertőzések ellen is véd. Ha a Lactobacillusok száma csökken, a hüvely lúgosabbá válik, így könnyebben elszaporodhatnak a gombák vagy a „rossz” baktériumok.

A hüvelyflóra azonban nem egyforma mindenkinél: függ a kortól és a rassztól is az állapota, valamint a menstruációs ciklus és a menopauza is hatással van rá. Fontos megjegyezni, hogy a hüvely pH-értéke sem állandó. A menstruációs vér például enyhén lúgos, ezért amikor távozik a hüvelyen keresztül, megnöveli annak pH-értékét. Sajnos a hüvely egészségéhez hozzájáruló baktériumok nagyban függenek az ösztrogéntől. Amikor a menopauza alatt csökken az ösztrogénszint, vele együtt kevesebb „jó” baktérium marad a hüvelyben.

Ha ez az egyensúly felborul, több betegség is kialakulhat. A leggyakoribb a bakteriális hüvelyfertőzés (vagy bakteriális vaginózis), amikor is elszaporodnak a káros baktériumok: sokak ezzel először a menopauza ideje alatt találkoznak, a csökkenő ösztrogénszint miatt. Ha pedig az egészséges hüvelyben is jelen lévő Candida gombafaj elszaporodik, akkor hüvelyi gombás fertőzést okozhat. Ezek a betegségek olyan tünetekkel jelentkezhetnek, mint a hüvelyi viszketés, a fájdalom és a megszokottól eltérő folyás.

Azért, hogy ezt a kényes egyensúlyt megőrizzük, több dolgot is tehetünk. Az egyik legfontosabb az étkezés. Egy 2020-as kutatás szerint ugyanis a bélben élő baktériumtörzsek átkerülhetnek hüvelybe. Egy másik 2020-as vizsgálat szerint a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étrend hozzájárul a hüvely egészségéhez. Ezzel szemben az ezekben a tápanyagokban hiányos étrend, valamint a túl sok zsír és cukor negatív hatással van a hüvely egészségére. A gombák burjánzását segítik a szénhidrátban gazdag ételek is, így érdemes ezeket is kerülni. Helyette olyanokat fogyasszunk, amelyek a Lactobacillusok szaporodását segítik (joghurt, kefir, leveles zöldségek, zab, banán, savanyított élelmiszerek például).

Az antibiotikumok is hatással vannak a hüvelyflórára. Ezek a készítmények ugyanis nemcsak a káros baktériumokat pusztítják el, hanem az összeset, így azokat is, amelyek az egészséges, savas hüvelyflórárért felelnek. Ezért érdemes egy antibiotikumkúra után olyan készítményeket is alkalmazni, amelyek a hüvelyflóra helyreállításához járulnak hozzá.

A stresszről tudjuk, hogy a testünkre is hatással van: ez alól a hüvelyflóra sem kivétel. Egy 2018-as kutatás szerint a stresszhormonok, például a kortizol, csökkentik a jótékony hatású Lactobacillusok mennyiségét, gyulladást okozva és súlyosbítva a hüvelyi fertőzés tüneteit. Ugyanígy a dohányzás is árt a hüvely egészségnek: pusztító hatással van a Lactobacillusokra, helyette a károkozó baktériumok számát növeli.

A nem megfelelő higiénés szokások is árthatnak a hüvelyflórának: sokan vízzel vagy más, mosakodásra használható készítményt alkalmaznak a hüvelyükben. A hüvelynek viszont nincs ezekre szüksége: önmagát tisztítja, így nem kell ezen a téren drága termékekre költenünk. A hüvely környékét meleg, szappanos vízzel érdemes megtisztítani, ha szeretnénk.

A szexuális aktusok is megboríthatják a hüvelyflórát. Ennek egyik oka, hogy a sperma lúgos kémhatású, ami megzavarhatja a hüvely pH-értékét. Egy vagy több új partner esetén így nagyobb eséllyel alakul ki valakinél bakteriális vaginózis. Fontos megjegyezni, hogy bár ez nem szexuális úton terjedő betegség, de a gumióvszer segíthet ellene is. A nem megfelelően megtisztított, de közösen használt szexuális játékok is problémát okozhatnak ezen a téren.

Ha felborul a hüvelyflóra egyensúlya, annak több tünete lehet: a legjellemzőbb, hogy a folyás állaga és mennyisége megváltozik. Gombás fertőzések esetén sűrű fehér, bakteriális vaginózis esetén pedig zöldes vagy szürkés lehet. Ezen kívül viszketéssel járhat a hüvelyben és környékén, fájdalommal szexuális aktus közben és után, valamint égő érzéssel vizelés közben. Ha bármilyen változást vagy problémát tapasztalunk, keressük fel a nőgyógyászunkat!