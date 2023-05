Katedráról a kassza mögé: egyre több tanár mond fel

Nem munkát, hanem hivatást vállaltak, amikor tanárnak adták a fejüket. Azzal együtt, hogy tudták: nemcsak a kijavítandó dolgozatokat viszik majd haza egy munkanap után, hanem a gyerekek gondjait is. Aztán egyszer csak elfogyott a lendület. Olyan pedagógusok meséltek az RTL Klub Fókusz című műsorában, akik életük álmát kénytelenek elengedni a körülmények miatt. Mint mondják, ilyen nagy terhelés és ilyen kevés fizetés mellett már nem éri meg iskolában dolgozni.

Egyre több tanár adja fel a pályát. Fotó: Getty Images

Túl drága hobbi, hogy tanár legyek

Meggyőztem magam arról, hogy tovább kell lépnem valahogy – mondta el Czédly Mariann, aki élete legfájóbb döntését hozta meg, amikor szeptemberben felmondott az iskolában. Hosszú út vezetett odáig, hogy feladja a pályát, hiszen már kamaszkora óta mindig is tanítani akart. Szinte mindenre elküldte a jelentkezését, végül egy gyorsétterem jelzett neki vissza, így most ott dolgozik. „Ugyan nagyon sok kudarccal is jár ez a pálya, de a jó képességű tanítványok, vagy egy nagyon gyenge képességű tanuló felhozatala, az olyan sikerélményeket ad, ami más pályán nincs” – idézte fel.

„A középiskolásoknak még akkora igazságérzetük van, hogy mindig abban bíztam: ők majd építenek egy szebb új világot, és én ehhez valamit hozzá tudok tenni” – mondta el a műsorban Szendrey Zoltán. Ő három diplomával és több évtizedes tanári múlt után döntött úgy, hogy otthagyja a tanári pályát, jelenleg kereskedelmi iskolát végez, eladónak tanul. Szerinte hiába a hivatástudat és az akarat, az utóbbi években egyre csak nőtt az elégedetlenség a tanárokban, mert túl sok a papírmunka, a fizetés csak a hónap feléig elég, és szinte csak a gyerekekre nem marad energiájuk. „Annyira kevés a fizetés, hogy nem engedhetem meg magamnak ezt a drága hobbit” – fogalmazott.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!