Orvosmeteorológia: mediterrán ciklon miatt fájhat a fejed

Jellemzően felhős időre van ma kilátás. Időszakosan szakadozhat a felhőzet, illetve egyes területeken hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Ezzel együtt többfelé várható eső, záporeső, a Dunától keletre zivatarok is kialakulhatnak – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A zivatarokhoz néhol akár 50 milliméter csapadékot is meghaladó felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, valamint viharos széllökések is társulhatnak. A legkiadósabb eső pedig a középső országrészben várható. Az északias szél többfelé megerősödik, északnyugaton és északkeleten viharossá fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 26 fok között alakul: 20 foknál elsősorban keleten, északkeleten lehet melegebb.

A mostani csapadékos, változékony időjárás egy mediterrán ciklon, illetve az annak áthaladásával érkező hullámzó frontrendszer következménye. Mindez kettősfronti hatást fejt ki, így mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek körében felléphetnek kellemetlen tünetek, főként fejfájás, vérnyomáspanaszok, koncentrációs nehézség. Ha kimozdulsz otthonról, gondolj arra, hogy ma mindenképpen melegebben érdemes öltözködni, mint az elmúlt napok során. A hűvösebbre fordult időben törekedni kell a megfázás megelőzésére.

Ami a folytatást illeti, a jövő hét elején már ismét barátságosabb arcát mutathatja a természet. Hétfőn eleinte még sok lehet a felhő helyenként, de aztán mindenütt felszakad a felhőzet, így kisüt a nap. Ezzel egyidejűleg természetesen a csapadékhajlam is alábbhagy. Sokfelé élénk, néhol erős lehet az északi, északkeleti szél. A délutáni órákra 22-30 fokig melegszik fel a levegő.

Kedden sok napsütésre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül. Hajnalban pára-, illetve ködfoltok képződhetnek. A légmozgás sem lesz már annyira jelentős, bár néhol időnként megélénkülhet az északkeleti, keleti szél. A hajnali 11-17 fokos minimumok után a nappali csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.