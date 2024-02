Orvosmeteo: zivatarok és kettős front dominálja a pénteket

Csapadékos, túlnyomórészt borús időre számíthatunk pénteken, a Kiderül előrejelzése szerint fronthatások is megkeseríthetik az arra érzékenyek mindennapjait.

Döntően erősen felhős vagy borult időre számíthatunk több helyen - főként az északi országrészben - kisebb esővel, záporesővel. Időszakosan elvékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és helyenként a nap is előbukkanhat. A délies szél továbbra is sokfelé lesz élénk, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 17 fok között valószínű, az északi határszélen lesz hűvösebb az idő. Késő estére 7 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Napközben kettős fronthatás okozhat kellemetlenségeket az arra érzékenyek számára. Sokakat gyötörhet emiatt fejfájás, alvászavar, a görcsös panaszok is felerősödhetnek. A rossz alvás következtében napközben is indokolatlanul fáradtak, szétszórtak lehetünk. Javasolt továbbra is rétegesen öltözködni, hiszen a csapadékos, szeles területeken a hőérzetünk is alacsonyabb lehet.