Orvosmeteo: szombatig kitart a frontmentes idő

Csütörtök napközben marad a felhős, borongós idő, a hőmérséklet azonban továbbra is tavaszias marad. A Kiderül előrejelzése szerint fronthatásra a napokban nem kell számítani.

Jobbára közepesen vagy erősen felhős égbolt mellett napközben az ország nagy részén több órára kisüt a nap - a legtöbb napsütés a keleti tájakon valószínű. Inkább csak a Dunántúlon fordulhat elő néhol kisebb eső, másutt érdemi csapadék nem valószínű. Gyenge lesz a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 9 és 14 fok között várható. Késő este többnyire 0 és +9 fok közötti értékeket mérhetnek, a Dunántúlon valószínű az enyhébb idő.

Marad a frontmentes idő, az előrejelzés szerint szombatig fronthatásra nem is kell számítani. Az idő továbbra is enyhe lesz, a szelesebb területeken azonban csökken a hőérzet, érdemes rétegesen öltözködni. A napsütéses területeken élőknek érdemes tenni egy sétát a szabadban, ami a közérzetünket is javíthatja, illetve a lemerült D-vitamin raktáraink feltöltésében is fontos szerepe lehet.