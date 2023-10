Orvosmeteo: melegfront dominálja a keddet

A keddi nap sem a napsütésről fog szólni, országszerte borongós, helyenként csapadékos időnk lesz. A Kiderül előrejelzése szerint a napot melegfront dominálja majd.

Az ország északkeleti és délnyugati harmadában változóan, míg középen inkább erősen felhős idő ígérkezik. Kisebb eső főként a Dunántúlon fordulhat elő. A légmozgás alapvetően gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között valószínű, de északon helyenként 13, délnyugaton, nyugaton néhol 23 fok is lehet. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő.

A borongós időjárás mellett a fronthatások sem lesznek kedvezőek. Fotó: Getty Images

A légkörben zajló melegedés miatt melegfronti hatás dominálja a napot, ami a frontérzélkenyek számára okozhat kellemetlenséget. Ez az éjszakai pihenésünkre is rányomhatja a bélyegét, ami miatt napközben is fáradtabbak, szétszórtabbak lehetünk. Fejfájás is sokaknál jelentkezhet a következő időszakban.

A parlagfű pollenkoncentrációja országosan alacsony szintre csökkent. Helyenként, főleg a hét közepétől még előfordulhat közepes koncentráció, a parlagfűre érzékenyeknél esetenként még jelentkezhetnek allergiás tünetek.