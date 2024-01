Orvosmeteo: ködbe burkolózik a nyugati országrész

Pénteken sem mozdul el jelentősen fagypont közeléből a hőmérő higanyszála, a Kiderül előrejelzése szerint helyenként hószállingózásra, a nyugati országrészben borult időre szálíthatunk. Fronthatás ugyanakkor nem okoz a nap során kellemetlenséget.

A Duna-Tisza közén, a Tisza mentén és a Dunántúl nyugati részén lehetnek egész nap zárt felhőzettel borított tájak. Előbbi vidékeken hószállingózás is előfordulhat, de eleinte még a keleti megyékben is lehet erre számítani. Másutt akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Az északias szél a Dunántúlon és a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, főként a Bakonyban és a Zemplénben erős széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -1 és +4 fok között alakul. Késő estére -6 és -1 fok közé hűl le a levegő.

Ködös időre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Az előrejelzések szerint fronthatásra napközben ma sem kell számítani. Már napok óta kitart a frontmentes idő, így az időjárás változásaira érzékenyebbek fellélegezhettek. Az ízületi fájdalmak ugyanakkor a hideg hajnalokon felerősödhetnek, javasolt ezért egy alapos átmozgató tornával kezdeni a napot. A réteges öltözködés is indokolt, hiszen könnyen megfázhatunk.