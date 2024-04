Orvosmeteo: kettős fronthatással ér véget a lehűlés

Hűvös, csapadékos időre számíthatunk a is, a Kiderül előrejelzése szerint a napi maximumhőmérséklet a tíz fokot sem éri el, a következő napokban azonban fokozatosan melegszik majd az idő. Napközben kettős front okoz kellemetlenségeket.

Nagyrészt borult lesz az ég, de napközben az Alföldön, délutántól pedig már Borsodban is szakadozik, vékonyodik, gomolyosodik a felhőzet. Napközben egyre inkább az ország északi, északnyugati felére korlátozódik az eső, míg az Alföldön zivatarok is lehetnek. Többfelé megerősödik a nyugatias szél, zivatar környezetében akár viharos lökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon, Budapest körül és északon 7 és 13, az Alföldön 12 és 19 fok között alakul. Késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Napközben kettős fronthatás okozhat kellemetlen tüneteket az időjárásra érzékenyek körében. Sokaknál jelentkezhet migrén, fejfájás, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. A csapadékos területeken a levegő pollenkoncentrációja is alacsonyabb lesz, ami miatt az allergiások panaszai enyhülnek. A tölgy pollenkoncentrációja országosan közepes, az eperfaféléké és a fenyőféléké az alacsony-közepes tartományban alakulhat.