Orvosmeteo: jégpályákká válnak ma az utak

Hideg, csapadékos időre számíthatunk a következő napokban, az ország több pontján is figyelmeztetés van érvényben ónos eső miatt. A Kiderül előrejelzése szerint z ország bizonyos pontjain hó is hullhat.

Kedden napközben egyre nagyobb területen számíthatunk gyengén vagy közepesen felhős időre. Ezzel együtt a gyengülő csapadékzóna is fokozatosan kelet felé tevődik, de mögötte lehet még záporos jellegű csapadék (továbbra is vegyes halmazállapotú csapadékkal). Az északkeleti, keleti országrészben havazás valószínű, másutt az ónos esőt, fagyott esőt egyre inkább eső válthatja. Délután már a keleti tájakon is megszűnik a csapadék. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +11 fok között valószínű, keleten, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Késő este -4 és +3 fok között alakul a hőmérséklet.

Az ország több pontján ónos esőre figyelmeztetnek. Fotó: Getty Images

A frontérzékenyek tünetei némiképp enyhülhetnek, a nap folyamán ugyanis nem figyelmeztetnek fronthatások miatt. Az elsődleges problémát az utak csúszóssága mellett a hideg hajnalok jelenthetik, amelyek miatt az ízületi fájdalmak felerősödhetnek. Javasolt egy alapos átmozgató tornával indítani a napot.Mindenképpen öltözzünk rétegesen, ha eelindulunk otthonról, a szeles időben ugyanis a hőérzet is alacsonyabb.