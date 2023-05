Orvosmeteo: hétvégére nagyot változik az időjárás

Erősen felhős, borult lesz ma is az ég, bár kisebb-nagyobb szakadozások azárt előfordulhatnak a felhőzetben. Több helyen lehet esőre, záporra számítani, néhol az ég is megdörrenhet. Estig a Nyugat-Dunántúlon kisebb a csapadék esélye – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A kora esti óráktól aztán kelet felől csökkenni kezd a felhőzet. Az Északnyugat-Dunántúlon, illetve északkeleten megerősödik az északias szél, sőt, olykor viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, azonban az északi határ menti vidéken ettől pár fokkal elmaradhatnak a maximumok.

Ma még országszerte esős időjárásra van kilátás. Fotó: Getty Images

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, ma még felettünk örvénylik az elmúlt napok időjárását is meghatározó mediterrán ciklon. A sok felhő eleve csökkenti a hőérzetet. Emellett felerősödhetnek az ízületi bántalmakkal élők panaszai, valamint sokan tapasztalhatnak kellemetlen fejfájást. Koncentrációs zavarok is felléphetnek, amelyek fokozzák a balesetveszélyt az autós közlekedésben. Jó hír ugyanakkor, hogy a sok csapadék hatására tisztul a levegő, ezáltal enyhülhetnek a pollenallergiások tünetei.

Hétvégére kitisztul az ég

Pénteken kelet felől elkezd már felszakadozik, csökkenni a felhőzet. Legkésőbb a Nyugat-Dunántúlon süthet ki a nap a képződő gomolyfelhők mellett. Mindazonáltal napközben már csak helyenként lehet egy-egy zápor, a Tiszántúlon esetleg zivatar is kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 16 és 26 fok közé melegszik fel a levegő: a legtovább borongós nyugati határnál lesz a hidegebb, az Alföld keleti, északkeleti részein a melegebb.

Szombaton napos időre van kilátás általában kevés gomolyfelhővel. Helyenként – nagyobb eséllyel a Dunántúlon – előfordulhat zápor, zivatar. Ezenkívül a keleti, északkeleti szél is időnként megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 14, délután 22 és 27 fok között alakulhat.

