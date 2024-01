Orvosmeteo: hétfőn beüt a melegfront

Száraz, enyhe idővel indul a hét, a Kiderül előrejelzése szerint a hétvége után néhány fokot melegszik ma az idő. A frontérzékenyek panaszai viszont ismét felerősödhetnek.

Hétfő délelőtt a Dunától keletre javulnak a látási viszonyok, de az északkeleti megyékben maradnak tartósan ködös, rétegfelhős tájak, arrafelé elvétve szállingózhat a hó. Másutt napos idő várható, amelyet délután egyre több és vastagabb fátyolfelhő szűrhet. A délies szelet élénk, az Észak-Dunántúlon helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 2 és 7 fok között várható, de a tartósan párás, ködös északkeleti területeken fagypont körül alakulhat. Késő estére -3 és +2 fok közé hűl le a levegő.

Sokakat gyötörhet fejfájás. Fotó: Getty Images

A légtérben zajló változások miatt napközben melegfronti hatás érezhető. Emiatt a frontérzékenyek tünetei felerősödhetnek, sokakat gyötörhet fejfájás, migrén, és alvászavarok is jelentkezhetnek. A vérnyomás is ingadozhat egyeseknél. A hideg hajnalokon továbbá az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek, javasolt egy alapos átmozgató tornával kezdeni a napot.