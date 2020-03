Az arcüregi fájdalmak okai és tünetei

Arcüreggyulladás A gyulladás során folyadék halmozódik fel az üregekben, ennek távozását viszont megakadályozza a nyálkahártya duzzanata. Lehet akut vagy krónikus, attól függően mennyi ideig tart - ha több mint négy hétig elhúzódnak a fájdalmak, az már krónikus arcüreggyulladásnak minősül.

Egyéb okok

gyulladásos betegségét leggyakrabban egyszerű nátha váltja ki, de okozhatja baktérium, illetve kialakulhat fertőző betegségek szövődményeként is. A fájdalmat érzékelhetjük csak egy helyen, de megjelenhet egyszerre több orrmelléküregben is.Az arcüreggyulladás legfőbb tünete az arc, az orr, a homlok fájdalma, nyomásérzékenysége. Ezen kívül jelentkezhet torokfájás , orrdugulás, csökkent ízérzékelés és szaglás, köhögés, émelygés, láz vagy erős fejfájás is.általában nem jár szövődménnyel, nagyon ritkán, általában csak gyenge immunrendszerű betegeknél okozhat agyhártyagyulladást vagy látászavart.Azegyéb okai is lehetnek: előidézheti őket például az orrmelléküregek jóindulatú vagy rosszindulatú daganata, illetve koponyacsont-betegségek is. Ezen kívül az arcüregi megbetegedéseknek köze lehet az allergiához is, hiszen a szervezet pollenre adott reakciója is kiválthatja a nyálkahártya-duzzanatot. Krónikus arcüreggyulladáshoz vezethet még az orrpolip , amely elzárja a melléküregek kivezető nyílását. Ezen kívül az arcüreggyulladást elég ritkán, de okozhatja gomba is.