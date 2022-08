Valóban szükséges a melltartó?

Szinte nincs olyan nő, aki egyetlen melltartót sem birtokol: ez a ruhadarab végigkísér minket a tinédzserkorunktól egészen a halálunkig, és a legtöbben viseljük is a melltartónkat minden nap, sőt néhányan még éjszakára sem veszik le. Vajon tényleg jót teszünk ezzel a szervezetünknek? Megelőzhető a mellek megereszkedése a melltartóviseléssel vagy éppen ellenkezőleg? Esetleg a melltartó komolyabb egészségügyi problémákat is okozhat?

Tényleg megelőzhetjük vele a mellek megereszkedését?

Sajnos, a melltartóviseléssel kapcsolatos legnagyobb tévhit, hogy ez a ruhadarab megelőzi a mellek megereszkedését: sokan úgy gondolják - tévesen -, hogy azért kell melltartót hordani, mert a melleknek egyszerűen szükségük van az alátámasztásra. A megereszkedés azonban természetes folyamat, amit sok tényező befolyásol. A melltartó viselése vagy nem viselése azonban nem tartozik ezek közé. A megereszkedést leginkább a génjeink és az életmódunk befolyásolja. A bőr elasztikusságát, feszességét, a mellek teltségét örököljük, de a megereszkedésre hatással van a dohányzás, a testtömeg-index és a fogyások-hízások száma, a terhességek száma, illetve az, hogy mennyit változik a mellünk a terhesség alatt (a szoptatás önmagában nem befolyásolja a mellek feszességét).

Nem kellene melltartót hordanunk? (fotó: iStock)

Robert Mansell sebészprofesszor szerint a melltartók nem befolyásolják azt, hogy egy mell megereszkedik-e vagy sem. "A legtöbb mell egy idő után elveszíti a feszességét, különösen nagy, súlyos mellek ereszkednek meg, éppen azok, amelyeknek a tulajdonosai hordanak melltartót" - mondta. John Dixey, egy melltartókat gyártó cég vezetője pedig úgy nyilatkozott: "Nincs semmilyen orvosi bizonyíték arra, hogy a melltartóviselés segítene megőrizni a mell feszességét."

Káros is lehet?

Ha a feszesség megőrzésében nincs is szerepük, mi a helyzet a mell egészségével? Bizonyos szakértők szerint a melltartóviselés egyenesen káros, és komoly egészségügyi problémák okozója lehet (közvetve vagy közvetlenül) a mellkasi fájdalomtól a gyulladásokon keresztül egészen az emlőrákig. Sydney Ross Singer és Soma Grismaijer, a Dressed to Kill: The Link Between Breast Cancer & Bras című könyv szerzőpárosa szerint a melltartók, különösen a merevítős fazonok, elszorítják a nyirokkeringést, így a felgyülemlett méreganyagok nem tudnak távozni. A pangó nyirokfolyadék pedig cisztákat, gyulladást, fájdalmas csomókat, sőt daganatot is okozhat. A szakemberek szerint a rendszeresen (naponta) melltartót viselők körében százszor annyi mellrákos eset fordul elő, mint azoknál, akik nagyon ritkán vagy soha nem viselik ezt a ruhadarabot.

A melltartó - különösen a rosszul kiválasztott, nem megfelelő fazonú és méretű - nemcsak a nyirokkeringést, hanem a vérkeringést is elszoríthatja, lelassíthatja, emellett fájdalmat okozhat a mellkasban, a hátban, a vállban és a nyakban. Egy francia kutatás során például úgy találták, hogy ha egy hölgy nem visel melltartót, akkor nemcsak a fájdalmai szűnnek meg, hanem idővel a melle is feszesebbé válhat: évente hét millimétert emelkedhet meg a mellbimbó.

Idősebb korban fontosabb

Az elméletnek természetesen cáfolói is akadnak. Dr. Stafford Broumaad amerikai plasztikai sebész szerint a fiataloknak (akinek egyébként is feszes a melle), sokszor valóban felesleges a melltartó, idősebb korban, várandósoknál vagy szoptatás idején azonban elengedhetetlen. "A fiatalabb nőknél a melltartó nem viselése a kollagéntermelődés fokozódásával, a tartó szalagok erősödésével járhat együtt, ami valóban jótékonyan hat a mellekre. Az idősebbeknél, akiknek a melle már veszített a feszességéből, a melltartó nem elhanyagolható alátámasztást nyújt, amire bizony szükségük is van" - mondta Broumand.

Számít a méret

A melltartó "káros" hatása az esetek nagy részében a rosszul megválasztott méret miatt van. Felmérések szerint a nők közel 80 százaléka nem tudja, valójában milyen méretű melltartót hord, és arra sem figyel oda, hogy a mellek is folyamatosan változnak. A rossz méretezés nemcsak a fent említett súlyos problémák okozója lehet, de bőrelváltozásokhoz is vezethet: a kidörzsölődés fájdalmas, nehezen gyógyul, és a sebeknél könnyen alakul ki bőrgombásodás.

A melltartó károsságáról szóló kutatások és tanulmányok azonban közel sem meggyőzőek és sok szakember felesleges riogatásnak tartja ezeket. Időnként mindenképpen érdemes egy-két melltartómentes napot tartani , és a fazonok közül is részesítsük előnyben a merevítő nélkülieket. A helyes méret kiválasztásánál kérjük szakértő eladó segítségét, az anyagok közül pedig részesítsük előnyben a pamutot - a csipke maradjon a hálószobában!