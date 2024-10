Legyőzte a mellrákot Jenna Fischer, az Office sztárja

„Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Sosem gondoltam volna, hogy valaha is ilyen bejelentést fogok tenni, most mégis megteszem. Tavaly decemberben 1-es stádiumú tripla pozitív emlőrákot diagnosztizáltak nálam. Műtéti beavatkozást, kemo- és sugárterápiát követően mostanra rákmentes vagyok” – írta ki közösségi oldalára az amerikai The Office sorozat Pam Beeslyjeként világhírűvé vált színésznő. Kifejti, tavaly októberben vett részt mammográfián, amely vegyes eredményekkel zárult, ezért orvosa emlőultrahangot javasolt. Akkor derült ki, hogy valamilyen elváltozás van a bal mellében, a biopszia pedig tisztázta, hogy rosszindulatú daganatról van szó.

A tripla pozitív emlőkrák a betegség egy igen agresszív formája, amely azonban jellemzően az időben megkezdett kezelésekre is jól reagál. Januárban lumpektómiát hajtottak végre az 50 éves Fischeren, egy olyan kevésb radikális sebészeti beavatkozást, amelynek során a tumort és az azt környező szöveteket távolítják el. „Szerencsére időben elcsípték a rákomat, és így nem terjedt még át a nyirokcsomóimra vagy a testem egyéb pontjaira. Ugyanakkor a tripla pozitív emlőrák agresszív természete miatt így is szükség volt kemoterápiára és besugárzásra” – árulta el a színésznő, hozzátéve, hogy mindezen megpróbáltatások ellenére is boldog és jól érzi magát.

A kemoterápia mellékhatásaként kihullott a haja, de parókák és kalapok segítségével mindeddig sikerült a szélesebb nyilvánosság előtt titokban tartania betegségét. Mint írja, két oka is van annak, hogy most mégis közzétette a történetét. Egyrészt azért, mert immár nem kell parókát hordania. Másrészt azért, mert minden nőt arra biztat saját példáján keresztül: menjenek el évente mammográfiára.

Jenna Fischer posztjához több hollywoodi híresség is bátorító kommentet írt, köztük Office-beli kollégái, Angela Kinsey és Ellie Kemper, vagy éppen Jennifer Garner. „Már tudhatod, mennyire szeretlek, valamint mennyire büszke vagyok rá. De még egyszer el akartam mondani: szeretlek, és azáltal, hogy megosztottad a történeted, nők sokaságának segítesz és sok életet megmentesz. Te vagy a legjobb” – fogalmazott Olivia Munn, aki a közelmúltban ugyancsak mellrák-diagnózisával állt ki a nyilvánosság elé.

