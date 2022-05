Mutatjuk, hogyan spórolhatunk a bevásárláson

A tudatos táplálkozás egyik aranyszabálya, hogy próbáljuk meg minél közelebbi forrásokból beszerezni az élelmiszert, keressük a helyi termelőket. Így kevesebb károsanyag-kibocsátással jut az asztalunkra étel, és a szállítási költség kiesésével kevesebbe is kerülhetnek egyes alapanyagok - javasolta a HealthLine.

Érdemes kevesebb húst és több növényi eredetű élelmiszert fogyasztani. Fotó: Getty Images

Iktassunk be az étrendünkbe minél több szezonális alapanyagot! Azok a zöldségek és gyümölcsök, amiknek szezonja van, finomabb ízűek, gazdagabbak tápanyagokban, és általában olcsóbbak is, mint a szezonon kívüliek. A szezonon kívüli alapanyagok termelése extra erőforrásokat, vizet, trágyát, áramot igényel, illetve nagyobb károsanyag-kibocsátással is járhat a piacra kerülésük, hiszen gyakran távoli tájakról importálják őket.

Sokat segíthet, ha néhány napra, vagy akár egy hétre előre megtervezzük, hogy mit fogunk enni és főzni. Ha előtte tájékozódunk az árakról, az elérhető szezonális alapanyagokról, akkor egészséges és tápláló menüt állíthatunk össze. Ráadásul, ha egy részletes bevásárlólistával megyünk vásárolni, akkor a költéseinket is jobban tudjuk kontrollálni és nehezebben csábulunk el, hogy olyasmit vegyünk, amire nincs szükségünk. Ezzel nemcsak pénzt spórolhatunk, hanem azt is megakadályozhatjuk, hogy ételt kelljen kidobnunk.

Egy Nébih-kutatás szerint egy átlagos magyar állampolgár évente 65 kilogramm élelmiszert dob a szemétbe. Érdemes lehet az ételmaradékokra is figyelni, és amit lehet, felhasználni. Minél kevesebb élelmiszert dobunk ki, annál többet spórolunk, és annál nagyobb lépést teszünk az ökotudatos és fenntartható táplálkozás felé.

Fagyasztással, befőzéssel számos élelmiszert tartósíthatunk házilag, így ha van rá lehetőségünk, akkor ezekkel a módszerekkel is érdemes kicsit jobban megismerkedni. Ha van elég tárolóhelyünk, akkor egyes, hosszan eltartható alapanyagokból érdemes nagyobb tételben vásárolni, mert így hosszú távon olcsóbban jövünk ki. Emellett kevesebb szemetet is termelünk, hiszen ez kevesebb csomagolóanyag kidobásával jár, és kevesebb üzemanyagot és energiát használunk fel, ha ritkábban járunk boltba.

Érdemes kevesebb húst és több növényi eredetű élelmiszert fogyasztani, mert ezzel a környezetnek és az egészségünknek is jót teszünk. Az állati eredetű élelmiszerek termelése magasabb károsanyag-kibocsátással jár és több víz kell hozzá. Nem kell teljesen lemondanunk a húsról, ha nem szeretnénk, de jó ötlet kicsit változtatni a fogyasztásának arányain.