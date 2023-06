Ez a dietetikus véleménye a vegán étrendről

Új podcastsorozatot indított a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ), „Az egészség menőség” címmel. A félórás adásokban a táplálkozással kapcsolatos legégetőbb témákról beszélgetnek közérthetően, az adott kérdést pedig több szemszögből is megközelítik. A beszélgetésekben mindig részt vesz egy dietetikus, de legalább két olyan beszélgetőtársat is meghívnak minden alkalommal, akik az adott témát képesek más nézőpontból is megvilágítani – derült ki az MDOSZ közleményéből.

Fókuszban a fenntartható táplálkozás

Az MDOSZ tájékoztatása szerint a műsorok messze túlmutatnak majd az egészséges táplálkozás népszerűsítésén, hiszen rendszeresen olyan jelenségeket vesznek majd górcső alá, amelyeket nagy érdeklődés övez – legyen szó akár egy divatos étkezési irányzatról, a fogyókúráról, az ételérzékenységekről, vagy éppen a fenntartható táplálkozásról.

Az első három rész épp ez utóbbi kérdéskörrel, a fenntartható táplálkozás irányzataival foglalkozik. A növényi alapú étrendek és a flexitáriánus táplálkozás jellegzetességeit és lehetőségeit a táplálkozástudományi szempontokon kívül élelmiszergyártói és fogyasztói oldalról is körbejárják. Ezt követően pedig olyan kurrens témákat dolgoznak majd fel, mint a (divat)fogyókúrák és a szuperfoodok” – írták.

Ezek a problémák a magyarok táplálkozásával

Mint a beszélgetésben elhangzik, a szakértők szerint meg kell tanulnunk, hogy az élelmiszervásárlásnál az egészségesség mellett azt is figyelembe vegyük, hogy az adott termék előállítása mennyire fenntartható. Ezzel pedig azért lenne fontos egyre inkább foglalkozni, mert az utóbbi időben bebizonyosodott, hogy a globális élelmiszertermelés és -fogyasztás módja már túlságosan nagy terhelést jelent a Földnek. Alapvetően tehát arra kellene törekednie mindenkinek, hogy a jelenleginél sokkal több növényi alapú élelmiszer, valamint kevesebb húst és egyéb állati eredetű dolgot fogyasszunk.

A dietetikus szerint egyébként a magyarok táplálkozásával évtizedek óta ugyanazok a problémák, például az, hogy

az ajánlottnál jóval kevesebb zöldséget és gyümölcsök eszünk,

nagyon alacsony a halfogyasztás,

a tejfogyasztás is elmarad az ajánlott mennyiségtől,

kevés teljes értékű gabonaféle kerül a tányérunkra.

Az egészség menőség! podcastsorozat következő adása augusztusban várható, ősztől pedig havi rendszerességgel érkeznek majd az új részek.

