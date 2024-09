Így étkezzen a gyerek, hogy egészséges legyen

„Véget ért a vakáció, elkezdődtek a szorgos hétköznapok, ám gyermekeink megfelelő táplálásáról most sem szabad megfeledkezni. Az óvodákban van egy olyan bevett szokás, hogy gyümölcsnaposokat osztanak be az óvodás csoportokban, így a gyerekek a közétkeztetés által biztosított zöldség és gyümölcs adagon kívül még egy adag friss zöldséggel vagy gyümölccsel találkozhatnak” – olvasható a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) nemrég megosztott Facebook-posztjában. Nézzük, milyen hasznos tanácsokat fogalmaztak még meg a szakértők.

A gyerekek egészséges táplálása terén fontos szabály, hogy az étrend a lehető legkevesebb zsiradékot, sót és cukrot tartalmazza. Fotó: Getty Images

Nem csak a gyümölcs fontos!

A dietetikusok azt ajánlják a szülőknek, hogy ügyeljenek rá, hogy ne csak gyümölcs kerüljön a gyerekek tányérjára vagy uzsonnásdobozába. A friss, ropogós zöldségek is isteni csemegék tudnak lenni.

Minél többféle színű és fajtájú zöldséget és gyümölcsöt válogatnak össze a szülők, annál többféle vitaminnal, ásványi anyaggal és antioxidánssal tudják gazdagítani a gyermekek étrendjét.

A szakértő ilyen uzsonnát csomagol a gyerekeinek

Nem tudod eldönteni, elég tápláló-e a tízórai és az uzsonna, amelyet iskolás gyermekednek csomagolsz? Félsz, hogy éhes marad a nap végére? A hét végéhez közeledve már alig van ötleted, hogy mi kerüljön az ételtartó dobozba? Mutatjuk a táplálkozási szakértő tippjeit.

Nem lehet elég korán kezdeni!

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy érdemes törekedni arra, hogy már a legkisebbeknél is ideje korán kialakítsuk a helyes táplálkozást és az egészséges életmódot. Ebben segíthet az alábbi ábra is, amelyen az optimális beviteli arányokat szemléltetik, kiemelik továbbá az egészséges folyadékok (víz, tea, tej) és a rendszeres testmozgás fontosságát is. További tanácsokat pedig itt találhatsz.