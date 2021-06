A hűléses betegségeken kívül a legtöbben gyomor-bél panaszokkal keresik fel a háziorvosukat. Becslések szerint Magyarország lakóinak ötöde egy kevésbé ismert betegségben, az IBS-ben szenved.

Furcsa, de igaz, hogy a betegségeknek is megvan a maguk "hierarchiája": egy társaságban teljesen rendjén való, hogy valaki mondjuk a koszorúér-megbetegedéséről beszél, de aligha lenne "szalonképes", ha a naponta többször jelentkező hasmenéséről, kínzó hasi görcseiről, kellemetlen puffadásának tüneteiről számolna be. Márpedig ezek sokkal gyakoribbak, mint amennyiszer beszélünk róluk: a hűléses betegségeken kívül a legtöbben gyomor-bél panaszokkal keresik fel a háziorvosukat. Magyarország lakóinak ötöde szenved az IBS-től.

Magyarország lakóinak ötöde szenved az IBS-től Magyarországon a halálozási okok között az első helyen vannak a szív-keringési betegségek, ezt a daganatok és a balesetek követik leggyakoribb előfordulással. A mindennapjainkat, életminőségünket viszont sokkalta inkább meghatározzák azok a funkcionális gyomor- és bélbetegségek, amelyek nem feltétlenül halálos kórok, de nagyon kellemetlen, hangulat- és teljesítményrontó tünetekkel járnak, és becslések szerint a hazai felnőtt lakosságnak legalább az egyötödét érintik.

krónikus vagy visszatérő emésztőszervi tünetek jellegzetes kombinációja. Fő tünete a rendszeresen visszatérő görcsös hasfájás, mely gyakran sürgető székelési ingerrel, heves hasmenéssel vagy székrekedéssel párosul, vagy ezek váltakozása jellemzi. A puffadás, teltségérzet, esetleg gyomorégés, vagy a fehéres nyák megjelenése a székletben az IBS másik fő tünete. Sok IBS-ben szenvedő beteg a nap végére akkor is puffadt, ha egész nap alig evett valamit. Olykor gyulladás, fekély- vagy epebetegség tüneteit mutatja, de ezek a laborvizsgálatokkal kizárhatók. Magyarországon gyakorlatilag népbetegséggé lett az irritábilis bél szindróma, az IBS: a lakosság mintegy 15-20 százaléka szenved a tünet-együttesétől. Az IBS idült funkcionális bélműködési rendellenesség, amely.

Az IBS kimutatható szervi eltérés nélküli betegség. Ez azonban nem könnyíti, inkább megnehezíti az orvos és a beteg dolgát egyaránt: sok orvos ma még nem ismeri fel az IBS-t, nem tud vele mit kezdeni, a beteg pedig elégedetlen az orvossal, teli van szorongással, súlyosabb betegségtől, pl. daganatos megbetegedéstől, ráktól fél. Bagatellizálni a betegséget már csak azért sem lehet, mert gyakran az IBS-es beteg súlyosabbnak éli meg az állapotát, az életminőségét rosszabbnak, mint egy súlyos szervi bajban szenvedő: fokozott fájdalomérzésről számol be, a napi aktivitása csökken, egyre nő az orvosi viziteinek és a betegállományban töltött napjainak száma, és ami a legelképesztőbb: az élete folyamán akár több feleslegesen elvégzett műtéten is áteshet. Van, aki epe-, más nőgyógyászati műtétet vállal a visszatérő fájdalmai miatt, de ezek nem enyhítenek a panaszain. Ugyanakkor magas azoknak az aránya akik panaszaik ellenére sohasem fordulnak orvoshoz.

Lehetséges okok AzÁltalában fiatal felnőtt korban jelentkezik. Az IBS-t rövidebb-hosszabb tünetmentes időszakok jellemzik és egyénileg változó, hogy milyen hatásra jelenik meg. Lehet, hogy az abnormális bélmozgásokat éli meg a beteg fájdalomként, vagy a normális ingerekre reagál másként a szervezete. A tünetek kialakulásában a bél fokozott érzékenysége (irritábilitás), az összerendezett bélmozgás zavara és a fokozott fájdalomérzés játszik szerepet. A külső hatások is befolyásolhatják. Leggyakrabban a túlzott idegeskedés, munkahelyi gondok, a stressz hatására jelennek meg a panaszok. Az irritábilis bél szindróma krónikus probléma, oka pontosan nem ismert.

Kiváltó ok lehet még bizonyos ételek fogyasztása. Van akinek a tejet kell kerülnie, míg másoknak a rostban gazdag székelykáposztával vannak gondjai. Biztosra vehető az is, hogy a dohányzás, a drog és az alkohol lényegesen felerősíti az IBS kialakulásának lehetőségét, amihez az öröklött és szerzett tényezők, a családi modell is hozzájárulhat. A tünet-együttes leggyakrabban a 20 és 50 év közötti, aktív, dolgozó nőket érinti, de elvileg bárkinél és bármely életkorban előfordulhat, csak annyi a biztos, hogy az ezzel a betegséggel orvoshoz fordulók között messze magasabb a nők aránya, a betegeknek csupán kb. egyharmada férfi. Az IBS egyre inkább a ma terjedő "menedzserbetegségek" egyike: a nyugati civilizációkban gyakoribb, és például az afrikai őslakos fekete népcsoportoknál nemigen diagnosztizálták.

Lelki szövődmények A tapasztalatok azt mutatják, hogy a betegek enyhe és középsúlyos panaszok esetén csak ritkán fordulnak orvoshoz, de súlyosabb tünetek esetén is csak minden harmadik-negyedik beteg jelenik meg orvosánál. A betegség hosszútávon sem okoz komoly szövődményeket, de a mindennapi életet érezhetően megkeserítheti. Például akiknél székelési problémákkal, gyakori hasmenéssel, fokozott bélgáz-képződéssel jár együtt az IBS, nem szívesen utaznak, mennek társaságba, előbb-utóbb a munkahelyükön is kellemetlenségük támad emiatt. A tünetekhez gyakran társulnak lelki problémák, nyugtalanság, alvászavar, szorongás, nyomott hangulat.

Terápiás lehetőségek Mivel a betegség okát pontosan nem ismerjük, és végérvényesen meggyógyítani sem lehet, a kezelés tüneti, azaz a panaszok enyhítésére, megszüntetésére irányul. Az IBS kezelése tehát komplex folyamat, amelynek során nem csak a tünetek okának feltárásával, kezelésével kell foglalkozni, hanem a kiváltó okok csökkentése, megszüntetése és a lelki támogatás is igen komoly feladat. A diagnózis felismerése után a legfontosabb a felvilágosítás. Megértetni a pácienssel ennek a betegségnek a természetét, megnyugtatni őt arról, hogy nincs súlyos következményekkel járó szervi elváltozása, elmagyarázni, milyen ingadozások várhatók a kezelés során a tünetek erősségében és így tovább.

A tünetek függvényében a kezelésben szerepet játszhat a pszichoterápia, az életmódi, táplálkozási tanácsok (amely önmagában is javulást eredményezhet) és különféle gyógyszerek, amelyek a három fő tünet - a fájdalom, a székelési zavarok (hasmenés, vagy székrekedés, vagy azok kombinációja) és a puffadás - intenzitását csökkentik. Ahány beteg, annyiféle a kezelés is, nincs egyedüli üdvözítő módszer. A diéta része lehet ennek, de inkább az általános életviteli tanácsok részeként ajánlják, előfordulhat például, hogy egyszerű konyhatechnológiai módosítások is gyengíthetik a tüneteket: például sütés helyett főzés, párolás, vagy másfajta olaj használata. Gyógyszeres kezelésnél általában mindig a domináló tünet határozza meg az alkalmazott gyógymódot, hogy fájdalomcsökkentésre, hashajtóra, hasfogóra, puffadásgátlóra, nyugtatóra, antidepresszánsra vagy más szerre van szükség.

Mikor kell orvoshoz fordulni? Vannak olyan veszélyjelek, amelyek esetén feltétlenül orvoshoz kell fordulni annak is, aki netán ódzkodna ettől. Mivel az IBS tünetei más betegségeket is elfedhetnek, érdemes orvoshoz fordulni, hogy a komolyabb problémákat kizárhassuk. Feltétlenül orvosi kivizsgálást igényel, ha a beteg idősebb, azaz ha a tünetek első alkalommal 50 év felett jelentkeznek, ha a panaszok hirtelen lépnek fel, ha a beteg véres székletet vagy hirtelen fogyást tapasztal, vagy ha a tünetek tartósan fennmaradnak kezelés ellenére is. Egy ilyen kivizsgálás alkalmából a megfelelő vizsgálatok elvégzését követően, a családorvosunk szükség esetén további kivizsgálás céljából gasztroenterológus szakorvoshoz segítségét kérheti.