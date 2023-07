Kiderült, mitől javulhatnak a diákok jegyei matekból

Egy török kutató több mint 50 év tudományos munkáit elemezve jutott arra a következtetésre, hogy a gyerekek jobban teljesítenek matematikából, amennyiben tanulmányaikban a zenének is szerep jut. Dr. Ayca Akin, az Antalya Belek Egyetem szoftvermérnöki intézetének szakembere közel 78 ezer diák felmérési adatait vizsgálta az 1975 és 2022 közötti időszakból, beleértve az óvodásoktól az egyetemistákig minden korosztályt. Elmélete szerint, amelyről az Educational Studies című folyóiratban megjelent tanulmányában számolt be részletesen, a zene élvezhetőbbé teszi a matekot, ezáltal megkönnyítve az odafigyelést és a tanulást az órákon, valamint csökkentve a tantárggyal kapcsolatos esetleges félelmeket, szorongást – olvasható a Taylor & Francis kiadó közleményében.

A matematika sok gyerek számára nehézséget, akár szorongást okoz. Fotó: Getty Images

Dr. Akin metaanalízise három különféle zenei foglalkozásra terjedt ki.

A hagyományos zeneórákra, ahol a gyerekek hallgatnak és énekelnek dalokat.

Instrumentális zenei foglalkozásokra, ahol a gyerekek hangszereken tanulnak játszani akár egyedül, akár egy zenekar tagjaként.

Végül olyan integrált zene- és matematikaórákra, ahol a zene a matekleckék szerves részét képezte valamilyen módon.

Mint kiderült, a felsoroltak mindegyike javította a diákok eredményeit és jegyeit, összehasonlítva olyan fiatalokkal, akik egyáltalán nem vettek részt hasonló foglalkozásokon. Ezzel együtt az integrált tanórák bizonyultak a legnagyobb hatásúnak, ahol az érintett diákok 73 százalékának javult a teljesítménye matematikából. A hangszeres foglalkozások esetében ez az arány 69, a hagyományos zeneórák esetében 58 százalékot ért el. Az elemzésből arra is fény derült, hogy a zene legerőteljesebben a számtan esetében segíti a tanulást a matematika ágai közül, illetve főként kisiskolásoknál hatásos eszköz, akik még csupán a matematika alapjaival ismerkednek.

Dr. Akin rámutatott, hogy az összefüggés részben abból is adódhat, hogy a matematikában és a zenében sok a közös, mint amilyen például a különféle szimbólumok használata. Emellett mindkét tárgy absztrakt és kvantitatív gondolkodást igényel. A matekot és a zenét egyaránt integráltan tartalmazó foglalkozások sikere is abban rejlhet, hogy lehetőséget teremt a diákoknak a kettő közötti összefüggések felismerésére és megértésére. „Érdemes lehet arra bátorítani a matematikusokat és zenetanárokat, hogy tervezzenek közös órákat, mert ez segíthet enyhíteni a tanulók szorongását a matematika kapcsán, egyben a teljesítményüket is fokozva” – húzta alá a török kutató.

