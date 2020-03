A szülés után az anyának és az újszülöttnek is a szakmai szabályokban előírt ellátásban kell részesülnie. Az anyát például meg kell tanítani a helyes szoptatásra, az újszülöttnek pedig meg kell kapnia a kötelező védőoltást és át kell esnie a kötelező szűréseken. Ám ha ezek megtörténtek, és az anya és az újszülött általános egészségi állapota is megengedi, akár egy nap után is hazabocsáthatók. Nagyon fontos azonban, hogy az ellátást végző orvos felelősségteljesen döntsön és figyelembe vegye a korai elbocsátás egészségügyi kockázatait is.

24 órával szülés után már haza lehetne menni. Fotó: Getty Images

A finanszírozásban nincs sok különbség

"Mivel a finanszírozás nem a szülés időpontjától, hanem a kórházi ellátás kezdetétől indul, a 24 óra után hazabocsátott anya és gyermek ellátásának finanszírozása nem mindig történik alacsonyabb értéken. Ezért nem is számszerűsíthető a szülés után 24 órával történő hazaengedésből származó megtakarítás" - közölte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK).

Egy átlagos ellátásként elszámolt szülésért 112848 forint, míg egy császármetszésért 240655 forint állami finanszírozáshoz jut az adott intézmény. Tavaly a szülések után összesen 15,4 milliárd forintot, az újszülöttek ellátására pedig 18,1 milliárd forintot utaltak a kórházaknak - derült ki az egészségbiztosító adataiból.

Fontos továbbá, hogy az aktív ellátás finanszírozása nem az ápolási napok száma, hanem a kórházi ellátás során megállapított diagnózisok és elvégzett beavatkozások alapján történik - közölte a NEAK.